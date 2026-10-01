В США американцы азиатского происхождения и жители тихоокеанских островов всё меньше доверяют президенту Дональду Трампу и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов 3 ноября. Как сообщает South China Morning Post, об этом свидетельствует опрос, проведённый AAPIVote совместно с AP-NORC 8–15 сентября.

Экономика и здравоохранение

Девять из десяти опрошенных представителей сообщества AAPI назвали экономику определяющим фактором своего выбора на промежуточных выборах. Для 73% респондентов важным вопросом было здравоохранение.

На вопрос об отношении к предстоящему голосованию 18% участников ответили, что испытывают воодушевление. Около 40% заявили, что они либо заинтересованы, либо разочарованы, а 27% — что испытывают страх. В преддверии президентских выборов 2024 года 29% опрошенных AAPI говорили о воодушевлении, а 37% — о страхе.

Изменение политических настроений

Согласно опросу, в марте 2025 года взрослые представители AAPI почти одинаково оценивали Республиканскую и Демократическую партии по способности решать экономические и иммиграционные вопросы. Теперь демократам в этих двух сферах доверяют почти вдвое больше респондентов, чем республиканцам.

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Около четверти взрослых представителей AAPI положительно относятся к Трампу или одобряют его работу на посту президента. Для сравнения, среди всех избирателей США этот показатель составляет около трети.

Основатель AAPIVote Картик Рамакришнан заявил, что после выборов 2024 года у Трампа был кратковременный период поддержки в азиатско-американском сообществе, который длился два месяца. Последующее снижение поддержки он связал с иммиграционными указами администрации президента.

Иммиграция и избирательные риски

Согласно данным Службы иммиграционного и таможенного контроля США, проанализированным Deportation Data Project и Stop AAPI Hate, ICE задержала 21 078 лиц азиатского происхождения с января 2025 года по август 2026 года. Это на 436% больше, чем за аналогичный предыдущий период. Лица индийского происхождения составили 29% задержанных, китайского — 26%.

Около двух третей участников опроса также назвали серьёзной проблемой возможные попытки иностранных правительств повлиять на выборы в США. Более половины респондентов обеспокоены отклонением действительных бюллетеней или недопуском к голосованию людей, имеющих на это право.

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