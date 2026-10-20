在美国，亚裔美国人和太平洋岛民在11月3日中期选举前对总统唐纳德·特朗普和共和党的信任正不断下降。据《南华早报》报道，AAPIVote与AP-NORC于9月8日至15日联合开展的一项民调显示了这一点。

经济与医疗保健

十名接受调查的AAPI社区成员中有九人将经济列为其在中期选举中作出选择的决定性因素。对73%的受访者而言，医疗保健是一个重要议题。

当被问及对即将到来的投票的态度时，18%的参与者表示感到振奋。约40%表示自己要么感兴趣，要么感到失望，27%表示感到恐惧。在2024年总统选举前，29%的受访AAPI人士表示感到振奋，37%表示感到恐惧。

政治情绪变化

根据这项民调，2025年3月，成年AAPI人士对共和党和民主党解决经济和移民问题的能力评价几乎相同。如今，在这两个领域信任民主党的受访者人数几乎是信任共和党者的两倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

约四分之一的成年AAPI人士对特朗普持正面看法，或认可其担任总统期间的工作表现。相比之下，在全体美国选民中，这一比例约为三分之一。

AAPIVote创始人卡尔蒂克·拉马克里希南表示，2024年选举后，特朗普在亚裔美国人社区曾获得过短暂支持，持续了两个月。他将随后支持率的下降与总统政府的移民行政命令联系起来。

移民与选举风险

根据由Deportation Data Project和Stop AAPI Hate分析的美国移民与海关执法局数据，ICE从2025年1月至2026年8月拘留了21,078名亚裔人士。这比此前可比时期增加了436%。印度裔人士占被拘留者的29%，华裔人士占26%。

约三分之二的民调参与者还将外国政府可能试图影响美国选举视为严重问题。超过半数受访者担心有效选票被拒收，或有投票资格的人被阻止投票。

关注我们在