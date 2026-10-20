W USA Amerykanie pochodzenia azjatyckiego i mieszkańcy wysp Pacyfiku coraz mniej ufają prezydentowi Donaldowi Trumpowi oraz Partii Republikańskiej przed wyborami połówkowymi 3 listopada. Jak informuje South China Morning Post, wynika to z sondażu przeprowadzonego przez AAPIVote wspólnie z AP-NORC w dniach 8–15 września.

Gospodarka i opieka zdrowotna

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych członków społeczności AAPI wskazało gospodarkę jako decydujący czynnik swojego wyboru w wyborach połówkowych. Dla 73% respondentów ważną kwestią była opieka zdrowotna.

Zapytanych o stosunek do nadchodzącego głosowania 18% uczestników odpowiedziało, że odczuwa entuzjazm. Około 40% stwierdziło, że są albo zainteresowani, albo rozczarowani, a 27% — że odczuwa strach. Przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku 29% ankietowanych AAPI mówiło o entuzjazmie, a 37% — o strachu.

Zmiana nastrojów politycznych

Zgodnie z sondażem w marcu 2025 roku dorośli przedstawiciele AAPI niemal jednakowo oceniali Partię Republikańską i Demokratyczną pod względem zdolności do rozwiązywania kwestii gospodarczych i imigracyjnych. Obecnie demokratom w tych dwóch obszarach ufa niemal dwa razy więcej respondentów niż republikanom.

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Około jedna czwarta dorosłych przedstawicieli AAPI ma pozytywny stosunek do Trumpa lub aprobuje jego pracę na stanowisku prezydenta. Dla porównania, wśród wszystkich amerykańskich wyborców wskaźnik ten wynosi około jednej trzeciej.

Założyciel AAPIVote Karthick Ramakrishnan oświadczył, że po wyborach w 2024 roku Trump miał krótki okres poparcia w społeczności Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, który trwał dwa miesiące. Późniejszy spadek poparcia powiązał z rozporządzeniami imigracyjnymi administracji prezydenta.

Imigracja i ryzyko wyborcze

Według danych amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej, przeanalizowanych przez Deportation Data Project i Stop AAPI Hate, ICE zatrzymała 21 078 osób pochodzenia azjatyckiego od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026 roku. To o 436% więcej niż w analogicznym poprzednim okresie. Osoby pochodzenia indyjskiego stanowiły 29% zatrzymanych, a chińskiego — 26%.

Około dwóch trzecich uczestników sondażu uznało również za poważny problem możliwe próby wpływania przez zagraniczne rządy na wybory w USA. Ponad połowa respondentów obawia się odrzucania ważnych kart do głosowania lub niedopuszczania do głosowania osób, które mają do tego prawo.

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