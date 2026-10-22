Российские власти обещают особую поддержку китайским компаниям, которые решат работать в стране. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил взять под судебный контроль все дела, связанные со спорами с участием инвесторов из Китая. Об этом он заявил во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином. Перед этим китайский представитель сообщил, что бизнес из КНР готов вкладывать средства в российскую экономику, однако опасается из-за недостаточного знания местного законодательства.

В ходе беседы с министром юстиции Китая Хэ Жун Краснов также подчеркнул необходимость расширения профессиональных контактов между российскими и китайскими судами. Речь идет об обмене опытом по вопросам, возникающим при рассмотрении экономических дел. По его словам, граждане и организации должны быть уверены в эффективной защите своих прав независимо от того, в какой из двух стран они учатся, работают или ведут бизнес.

Кроме того, Краснов заявил о необходимости совместной работы над делами, связанными с киберпреступлениями, экономическими и финансовыми правонарушениями, коррупцией и отмыванием преступных доходов. Он подчеркнул, что ответственность за совершенные преступления должна быть неизбежной независимо от места нахождения правонарушителя, его активов или цифровой инфраструктуры.

В то же время на фоне войны в Украине китайские инвесторы существенно сократили вложения в российскую экономику. По подсчетам Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), в 2011–2018 годах Китай инвестировал в российские проекты в среднем 1,2 млрд долларов ежегодно. В 2022–2023 годах этот показатель снизился в три раза — до $400 млн в год.

Ранее китайские власти запретили местным компаниям инвестировать в нефтегазовый сектор России, поручили автопроизводителям не строить заводы в РФ и отказались финансировать проект «Сила Сибири-2». По данным Американского института предпринимательства, последний крупный китайский инвестиционный проект в России стоимостью от $100 млн датируется 2021 годом. Тогда нефтегазовая компания Sinopec вложила $360 млн в российскую нефтяную промышленность.

Несмотря на сокращение китайских инвестиций, российский президент Владимир Путин во время встреч с председателем КНР Си Цзиньпином предлагал создать комфортные условия для работы китайских компаний в России. Он также называл отношения между Москвой и Пекином «образцом межгосударственного взаимодействия в XXI веке».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Китай готовит трехсторонний саммит с участием США и России.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.