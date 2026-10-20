Рейтинг Трампа упал до рекордно низких 31% — Al Jazeera

В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа снизился до рекордно низких 31%. Это новый самый низкий показатель за время его политической карьеры, согласно опросу Reuters/Ipsos, сообщает Al Jazeera.

Преимущество демократов

Тот же опрос зафиксировал отставание Республиканской партии в общем опросе по выборам в Конгресс. Респондентам предлагали выбрать между условным неназванным кандидатом от Демократической или Республиканской партии. Демократы опередили республиканцев на 12 процентных пунктов.

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Другие результаты опросов

Согласно опросу NBC, опубликованному в воскресенье, 71% американцев считают, что страна движется по неверному пути. Еще 55% заявили, что проголосовали бы за Демократическую партию, если бы выборы проходили в тот день.

Опрос Washington Post/ABC/Ipsos, опубликованный в понедельник, определил рейтинг одобрения Трампа на уровне 33%. Семь из десяти опрошенных заявили, что бензин становится недоступным по цене. Следующие промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября; они могут определить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

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