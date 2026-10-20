W Stanach Zjednoczonych wskaźnik poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa spadł do rekordowo niskiego poziomu 31%. Jest to najniższy wynik w jego karierze politycznej, według sondażu Reuters/Ipsos, podaje Al Jazeera.

Przewaga Demokratów

Ten sam sondaż wykazał, że Partia Republikańska pozostaje w tyle w ogólnym sondażu dotyczącym wyborów do Kongresu. Respondentów poproszono o wybór między hipotetycznym nienazwanym kandydatem Partii Demokratycznej lub Partii Republikańskiej. Demokraci wyprzedzili Republikanów o 12 punktów procentowych.

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Inne wyniki sondaży

Według sondażu NBC opublikowanego w niedzielę 71% Amerykanów uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Kolejne 55% oświadczyło, że zagłosowałoby na Partię Demokratyczną, gdyby wybory odbywały się tego dnia.

Sondaż Washington Post/ABC/Ipsos opublikowany w poniedziałek określił poparcie dla Trumpa na poziomie 33%. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że benzyna staje się niedostępna cenowo. Kolejne wybory połówkowe w USA zaplanowano na 3 listopada; mogą one zdecydować o kontroli nad Izbą Reprezentantów i Senatem.

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