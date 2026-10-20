Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oświadczył, że Ukraińcy i Sudańczycy przebywający w kraju w ramach programu tymczasowego statusu ochronnego (TPS) na razie zachowują ochronę przed deportacją. Jak informuje The Guardian, termin obowiązywania TPS miał zakończyć się 19 października dla około 101 tysięcy Ukraińców i 1,8 tysiąca Sudańczyków.

Nie sprecyzowano okresu ochrony

W pisemnym oświadczeniu DHS wskazał, że do czasu nowego komunikatu osoby objęte tymczasowymi środkami dla Ukrainy i Sudanu zachowają ochronę. Resort poinformował, że ogłosi decyzję we właściwym czasie, jednak nie sprecyzował, jak długo będzie obowiązywał ten status ani kiedy zapadnie ostateczna decyzja.

DHS nie odpowiedział również na pytanie dotyczące ważności zezwoleń na pracę. TPS zazwyczaj daje ludziom prawo do pracy w USA, dopóki ochrona pozostaje w mocy.

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TPS dla Ukrainy obowiązuje od 2022 roku

Ukrainie po raz pierwszy przyznano TPS w kwietniu 2022 roku po pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Administracja Joego Bidena ostatnio przedłużyła status w styczniu 2025 roku o kolejne 18 miesięcy — do października 2026 roku.

Szef organizacji charytatywnej Hope For Ukraine, Jurij Bojczenko, nazwał decyzję rządu tymczasowym krokiem, który nie rozwiązuje kwestii stałego pobytu tych osób w USA. Podkreślił, że Ukraińcy nie mogą bezpiecznie wrócić do domu.

Program TPS dla Sudanu obowiązuje od 1997 roku i był wielokrotnie przedłużany z powodu konfliktu zbrojnego i niestabilności politycznej w kraju. Według publikacji administracja prezydenta Donalda Trumpa wcześniej zakończyła TPS dla ponad 1 miliona osób z 13 krajów, w tym z Wenezueli, Haiti, Hondurasu, Nikaragui, Afganistanu i Syrii.

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