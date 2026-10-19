Sąd w kenijskim mieście Mombasa uznał samozwańczego pastora Paula Mackenziego za winnego zabójstwa 191 osób. Jak informuje Al Jazeera, sąd ogłosił decyzję w poniedziałek. Według wydania wśród zmarłych jest 190 dzieci i jedna osoba dorosła.

Kogo uznano za winnych

Wraz z Mackenziem za winnych uznano dziesiątki jego współpracowników. Sąd rozpatrywał zarzuty dotyczące zabójstw 190 dzieci i jednej osoby dorosłej. W materiale Mackenzie został nazwany przywódcą kultu powiązanego ze sprawą.

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Okoliczności zarzutów

Mackenziemu i jego zwolennikom postawiono zarzuty po tym, jak, zgodnie z twierdzeniami w sprawie, kult miał rzekomo zmuszać dzieci do głodowania, aby mogły spotkać Jezusa.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Zaprzeczali także zarzutom w innych sprawach. Wśród innych zarzutów postawionych im Al Jazeera wymienia terroryzm, radykalizację oraz utrudnianie dzieciom uzyskania wykształcenia.

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