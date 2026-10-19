Суд в кенийском городе Момбаса признал самопровозглашенного пастора Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека. Как сообщает Al Jazeera, суд огласил решение в понедельник. По данным издания, среди погибших — 190 детей и один взрослый.

Кого признали виновными

Вместе с Маккензи виновными признали десятки его соратников. Суд рассматривал обвинения в убийствах 190 детей и одного взрослого. В сообщении Маккензи назван лидером культа, связанного с этим делом.

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Обстоятельства обвинений

Маккензи и его последователям предъявили обвинения после того, как, согласно утверждениям по делу, культ якобы заставлял детей голодать, чтобы они могли встретиться с Иисусом.

Обвиняемые не признали вину. Они также отрицали обвинения по другим делам. Среди других предъявленных им обвинений Al Jazeera называет терроризм, радикализацию и препятствование получению детьми образования.

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