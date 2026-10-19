80 osób zginęło w ataku drona na przystanek w Sudanie — RMF24

W wyniku ataku drona na przystanek autobusowy w miejscowości Al-Dibab w regionie Kordofan Zachodni na południu Sudanu zginęło 80 osób. Większość ofiar czekała na ciężarówki, aby wrócić do domu z targu, podaje RMF24, powołując się na AFP.

Świadkowie poinformowali o ofiarach śmiertelnych

Atak miał miejsce w niedzielę wieczorem. Świadek Ahmed Abakar Wadi powiedział AFP, że pochował 50 osób, w tym swojego brata. Poinformował również, że ciała kolejnych 47 ofiar ataku przewieziono do sąsiedniej miejscowości. Według niego 30 z nich zmarło wskutek odniesionych obrażeń.

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Wojna w Sudanie trwa od 2023 roku

Konflikt zbrojny w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Rozpoczął się z powodu walki o władzę między armią lojalną wobec rządu a rebeliantami z Sił Szybkiego Wsparcia RSF.

Według ONZ walki zmusiły około 14 milionów ludzi do opuszczenia domów i doprowadziły do jednego z najcięższych kryzysów humanitarnych na świecie. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych konfliktu nie jest znana. W ubiegłym roku amerykańska gazeta The New York Times szacowała liczbę ofiar od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 tysięcy osób.

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