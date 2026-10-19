В результате атаки дрона на автобусную остановку в населенном пункте Аль-Дибаб в регионе Западный Кордофан на юге Судана погибли 80 человек. Большинство жертв ждали грузовики, чтобы вернуться домой с рынка, сообщает RMF24 со ссылкой на AFP.

Свидетели сообщили о погибших

Атака произошла вечером в воскресенье. Свидетель Ахмед Абакар Вади рассказал AFP, что похоронил 50 человек, среди которых был его брат. Он также сообщил, что тела еще 47 жертв атаки доставили в соседний населенный пункт. По его словам, 30 из них умерли от полученных ранений.

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Война в Судане продолжается с 2023 года

Вооруженный конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года. Он начался из-за борьбы за власть между армией, лояльной правительству, и повстанцами из Сил быстрого реагирования RSF.

По данным ООН, боевые действия вынудили около 14 миллионов человек покинуть свои дома и вызвали один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Точное число погибших в конфликте неизвестно. В прошлом году американская газета The New York Times оценивала число жертв от нескольких десятков тысяч до более чем 100 тысяч человек.

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