На Тайване участники форума Демократической прогрессивной партии призвали правительство разработать базы данных и системы фильтрации контента, созданного искусственным интеллектом, а также повысить медиаграмотность населения в преддверии местных выборов. Как сообщает Taipei Times, на форуме обсудили тактику возможного вмешательства Китая в избирательный процесс и способы противодействия дезинформации.

Генеральный секретарь Демократической прогрессивной партии Сюй Го-юн заявил, что Китай якобы распространяет информацию, которая на 30% является правдивой, а на 70% — ложной. Он призвал экспертов изучить, как Пекин использует искусственный интеллект и большие данные для влияния на общественное восприятие.

Цели и методы влияния

Глава кафедры международных исследований Университета Святого Томаса в Хьюстоне Е Яо-юань заявил, что краткосрочная цель Китая — влиять на результаты выборов, а долгосрочная — углублять общественный раскол и подрывать доверие к демократии. По его словам, наряду с военным давлением Китай пытается влиять на тайваньских избирателей посредством дезинформации, манипулирования общественным мнением и проникновения в социальные сети.

Е также заявил, что в июле правительство США выявило похищение Китаем 220 миллионов записей регистрации американских избирателей. По его мнению, анализ таких данных может помочь определять темы для влияния на избирателей в различных регионах, поэтому Тайвань должен усилить механизмы защиты.

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ИИ и проверка информации

Лю Юй-си с факультета коммуникаций Университета Ши Синь заявила, что Пекин всё чаще использует ИИ для массового создания текстов и изображений, которые могут применяться для вмешательства в выборы. В качестве примера она привела онлайн-агитационные материалы нескольких китайских иммигрантов, зарегистрированных для участия в выборах на местные должности: по её словам, эти изображения содержали много ошибок.

Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанской ассоциации элитного обмена Артур Ван заявил, что главная цель Китая — подрыв суверенитета Тайваня. По его оценке, Пекин ранее использовал словесные атаки, военные угрозы и экономические стимулы, а в 2016–2018 годах сосредоточился на дезинформации. Теперь, по словам Вана, тактика сместилась к целенаправленному вмешательству в выборы для углубления разногласий и враждебности в тайваньском обществе.

Директор отдела Демократической прогрессивной партии по делам Китая У Цзюнь-чжи посоветовал с подозрением относиться к сообщениям из неизвестных источников и информации, рассчитанной на эмоциональную реакцию. Он рекомендовал проверять источники и сверять факты с авторитетными СМИ.

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