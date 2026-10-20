Na Tajwanie uczestnicy forum Partii Postępowo-Demokratycznej wezwali rząd do stworzenia baz danych i systemów filtrowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, a także do wzmocnienia kompetencji medialnych społeczeństwa przed wyborami lokalnymi. Jak podaje Taipei Times, na forum omówiono taktyki możliwej ingerencji Chin w proces wyborczy oraz sposoby przeciwdziałania dezinformacji.

Sekretarz generalny Partii Postępowo-Demokratycznej Hsu Kuo-yung oświadczył, że Chiny rzekomo rozpowszechniają informacje, które w 30% są prawdziwe, a w 70% fałszywe. Wezwał ekspertów do zbadania, jak Pekin wykorzystuje sztuczną inteligencję i duże zbiory danych do wpływania na społeczne postrzeganie.

Cele i metody wpływu

Yeh Yao-yuan, kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych na University of St. Thomas w Houston, oświadczył, że krótkoterminowym celem Chin jest wpływanie na wyniki wyborów, a długoterminowym — pogłębianie podziałów społecznych i podważanie zaufania do demokracji. Według niego, obok presji militarnej Chiny starają się wpływać na tajwańskich wyborców poprzez dezinformację, manipulowanie opinią publiczną i przenikanie do mediów społecznościowych.

Yeh oświadczył również, że w lipcu rząd USA wykrył kradzież przez Chiny 220 milionów rekordów rejestracji amerykańskich wyborców. Jego zdaniem analiza takich danych może pomóc określać tematy służące wpływaniu na wyborców w różnych regionach, dlatego Tajwan musi wzmocnić mechanizmy ochrony.

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AI i weryfikacja informacji

Liu Yu-hsi z Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Shih Hsin oświadczyła, że Pekin coraz częściej wykorzystuje AI do masowego tworzenia tekstów i obrazów, które mogą być używane do ingerowania w wybory. Jako przykład podała internetowe materiały agitacyjne kilku chińskich imigrantów zarejestrowanych do udziału w wyborach na stanowiska lokalne; według niej obrazy te zawierały wiele błędów.

Arthur Wang, sekretarz generalny Asia-Pacific Elite Exchange Association, oświadczył, że głównym celem Chin jest podważenie suwerenności Tajwanu. W jego ocenie Pekin wcześniej wykorzystywał ataki słowne, groźby militarne i zachęty gospodarcze, a w latach 2016–2018 koncentrował się na dezinformacji. Obecnie, według Wanga, taktyka przesunęła się w stronę celowej ingerencji w wybory, aby pogłębiać rozbieżności i wrogość w tajwańskim społeczeństwie.

Wu Chun-chih, dyrektor wydziału Partii Postępowo-Demokratycznej ds. Chin, poradził z podejrzliwością traktować wiadomości z nieznanych źródeł oraz informacje obliczone na wywołanie reakcji emocjonalnej. Zalecił sprawdzanie źródeł i porównywanie faktów z wiarygodnymi mediami.

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