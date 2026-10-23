Wideo: W Belgradzie 150 tysięcy osób wyszło na wiec opozycji — AFP

22 października w stolicy Serbii, Belgradzie, odbyła się wielka manifestacja opozycji w przeddzień przedterminowych wyborów parlamentarnych. Według szacunków niezależnej organizacji Archive of Public Gatherings w akcji wzięło udział około 150 tysięcy osób.

Uczestnicy demonstracji zgromadzili się na placu Slavija i przyległych ulicach, wzywając do zakończenia wieloletnich rządów Serbskiej Partii Postępowej (SNS) Aleksandra Vučicia.

Protestujący nawoływali również do głosowania na opozycyjną „Listę Studencką” – ruch polityczny, który powstał na fali masowych protestów antykorupcyjnych.

Podczas wiecu powiewały flagi z hasłem „Studenci zwyciężają”. Demonstranci skandowali hasła nawołujące do zwycięstwa, gwiżdżeli i wzywali do zmian politycznych.

„Położymy kres 14 latom upokorzeń, chaosu i zdrady, a także dekadom, w których interesy osobiste i partyjne stawiano ponad waszymi” — oświadczył profesor uniwersytecki Jugosław Hašić, jeden z kandydatów „Listy Studenckiej”.

Ruch opozycyjny wystawił 250 kandydatów na 250 miejsc w serbskim parlamencie. Wśród nich są wykładowcy uniwersyteccy, działacze społeczni oraz osoby, które wcześniej nie brały aktywnego udziału w polityce.

Głównym postulatem studentów pozostaje walka z korupcją i pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności.

Wybory parlamentarne w Serbii odbędą się w niedzielę, 25 października.

„Lista studencka” stała się najpoważniejszym wyzwaniem dla Serbskiej Partii Postępowej, która sprawuje władzę od 2012 roku.

Aleksandar Vučić, który wcześniej stał na czele rządu i państwa, zrezygnował z urzędu prezydenta, aby wziąć udział w wyborach jako kandydat na stanowisko premiera.

Podczas gdy opozycja organizowała wiec w centrum Belgradu, Vučić przemawiał do swoich zwolenników w innej części stolicy. Wezwał wyborców do poparcia jego ugrupowania politycznego.

Politolog z Uniwersytetu w Belgradzie, Dušan Vučićević, przypuszcza, że ruch studencki może zdobyć ponad 40% głosów. Taki wynik byłby największym sukcesem opozycji od czasu dojścia SNS do władzy.

Źródło: AFP

Wcześniej w Serbii zatrzymano co najmniej siedem osób przed wyborami.

W Serbii przed wyborami ruch studencki stał się wyzwaniem dla partii Vučića.

Ruch studencki w Serbii zgłosił listę kandydatów na przedterminowe wybory.

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