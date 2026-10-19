Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku ulewnych deszczów i powodzi na wschodzie Hiszpanii. Ratownicy ewakuują mieszkańców z zalanych obszarów, a władze Walencji zaapelowały do ludzi o pozostanie w domach, podaje Asharq Al-Awsat.

Ofiary śmiertelne i ewakuacja

Jedna osoba zginęła w mieście Sagunto w Walencji w nocy z niedzieli na poniedziałek, poinformowały lokalne władze. Strażacy z sąsiedniej Katalonii również poinformowali o śmierci kobiety, która wpadła do strumienia.

Służby ratunkowe oraz żołnierze hiszpańskiej Wojskowej Jednostki ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ewakuowali ludzi z zalanych domów. Część mieszkańców czekała na pomoc na dachach. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że akcje ratunkowe trwają w trudno dostępnych rejonach, i zaapelował o unikanie wszelkich podróży.

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Zalania w Walencji i Alicante

Regionalna służba meteorologiczna Walencji opublikowała nagrania, na których ulice kilku miast w prowincjach Walencja i Alicante zamieniły się w potoki wody porywające samochody. Szef służb ratunkowych Walencji Juan Carlos Valderrama ostrzegł, że z powodu intensywnych i długotrwałych opadów poruszanie się po drogach stało się niemożliwe.

Naukowcy wiążą nasilenie jesiennych śródziemnomorskich burz ze spowodowaną działalnością człowieka zmianą klimatu: morze ogrzane latem sprzyja intensywniejszemu parowaniu i silniejszym opadom. Krajowa służba meteorologiczna AEMET wcześniej podała, że wrzesień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów w kontynentalnej części Hiszpanii, po najcieplejszym lecie w okresie od czerwca do sierpnia.

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