Magistrat sądowy w Karaczi w Pakistanie skierował prezentera telewizyjnego Iqrarula Hassana do więzienia na osiem dni aresztu sądowego — do 26 października. Sprawę przeciwko niemu wszczęto w związku z domniemanym rozpowszechnianiem w mediach społecznościowych antypaństwowych, fałszywych i zniesławiających treści.

Sąd nie przedłużył zatrzymania w NCCIA

Hassan został doprowadzony przed magistrat sądowy w Karaczi po zakończeniu sześciu dni przetrzymywania przez Narodową Agencję Śledczą ds. Cyberprzestępczości (NCCIA). Urząd wnioskował o przedłużenie tego okresu o kolejne osiem dni, jednak sędzia Gulraiz Memnon stwierdził, że śledczy mieli już wystarczająco dużo czasu na pracę z podejrzanym.

Jak informuje Dawn, sędzia wskazał, że NCCIA nie przedstawiła przekonujących podstaw do przedłużenia przetrzymywania Hassana w areszcie agencji. W postanowieniu zaznaczono również, że prezenter nie skarżył się na niewłaściwe traktowanie ze strony policji.

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Wersja śledztwa

Według NCCIA w nagraniu opublikowanym 10 października na X, Instagramie i Facebooku Hassan miał celowo rozpowszechniać sfabrykowane, antypaństwowe i zniesławiające treści, aby podburzać społeczeństwo przeciwko państwu, jego instytucjom i urzędnikom. Agencja twierdzi również, że wpisy przedstawiały zgodne z prawem działania jako kontrowersyjne oraz bezpodstawnie gloryfikowały osoby skazane.

Prezenter został zatrzymany tydzień wcześniej. Jego sprawę wszczęto na podstawie kilku przepisów pakistańskiej ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym PECA, w tym dotyczących gloryfikowania przestępstwa, cyberterroryzmu, cyberstalkingu i rozpowszechniania fałszywych informacji. NCCIA oświadczyła, że do śledztwa nadal potrzebne są wyniki analizy zajętych urządzeń cyfrowych oraz dane innych instytucji, w tym Narodowego Urzędu Baz Danych i Rejestracji Nadra.

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