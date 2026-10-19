Судебный магистрат в Карачи, Пакистан, направил телеведущего Икрарула Хассана в тюрьму на восьмидневный срок судебного содержания под стражей — до 26 октября. Дело против него открыли из-за предполагаемого распространения в социальных сетях антигосударственного, ложного и клеветнического контента.

Суд не продлил содержание в NCCIA

Хассана доставили к судебному магистрату Карачи после завершения шести дней содержания под стражей Национального агентства по расследованию киберпреступлений (NCCIA). Ведомство просило продлить этот срок еще на восемь дней, однако судья Гулраиз Мемнон отметил, что у следователей уже было достаточно времени для работы с подозреваемым.

Как сообщает Dawn, судья указал, что NCCIA не привело убедительных оснований для продления содержания Хассана под стражей агентства. В постановлении также отмечается, что телеведущий не жаловался на ненадлежащее обращение со стороны полиции.

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Версия следствия

По версии NCCIA, в видео, опубликованном 10 октября в X, Instagram и Facebook, Хассан якобы намеренно распространял сфабрикованный, антигосударственный и клеветнический контент, чтобы подстрекать общественность против государства, его институтов и должностных лиц. Агентство также утверждает, что публикации представляли законные меры как спорные и безосновательно прославляли осужденных лиц.

Телеведущего задержали неделей ранее. Его дело открыли по нескольким положениям пакистанского Закона о предотвращении электронных преступлений PECA, в частности о прославлении преступления, кибертерроризме, киберпреследовании и распространении ложной информации. NCCIA заявило, что для расследования еще необходимы результаты анализа изъятых цифровых устройств и данные других учреждений, в том числе Национального органа баз данных и регистрации Nadra.

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