卡拉奇法院将电视主持人哈桑羁押至10月26日——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇一名司法治安法官下令将电视主持人伊克拉鲁尔·哈桑送入监狱，进行为期八天的司法羁押，至10月26日。针对他的案件因涉嫌在社交媒体上传播反国家、虚假和诽谤性内容而立案。

法院未延长NCCIA羁押期限

哈桑在国家网络犯罪调查局（NCCIA）羁押期满六天后被带到卡拉奇司法治安法官面前。该机构请求将期限再延长八天，但法官古尔拉伊兹·梅姆农表示，调查人员已经有足够时间对嫌疑人开展工作。

据《黎明报》报道，法官指出，NCCIA没有提出令人信服的理由，以延长哈桑在该机构羁押期间。裁定还指出，这名电视主持人没有投诉警方存在不当对待。

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调查方说法

NCCIA称，在10月10日发布于X、Instagram和Facebook的一段视频中，哈桑据称故意传播捏造、反国家和诽谤性内容，以煽动公众反对国家、其机构及官员。该机构还称，这些帖文将合法措施描述为具有争议，并无根据地美化被定罪人员。

这名电视主持人在一周前被拘留。其案件依据巴基斯坦《防止电子犯罪法》（PECA）的多项条款立案，包括涉及美化犯罪、网络恐怖主义、网络跟踪和传播虚假信息的条款。NCCIA表示，调查仍需要被扣押数字设备的分析结果，以及其他机构的数据，其中包括国家数据库和登记管理局Nadra。

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