Armia Sudanu oświadczyła, że odparła naziemny atak Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) oraz ich sojusznika — Sudańskiego Ludowego Ruchu Wyzwolenia-Północ (SPLM-N) — w stanie Nil Błękitny na południowym wschodzie kraju. Jednocześnie źródła wojskowe poinformowały o przechwyceniu dronów na wschód od Chartumu, w pobliżu międzynarodowego lotniska stolicy.

Walki w stanie Nil Błękitny

Jak podaje Anadolu Agency, 14. Dywizja Piechoty armii sudańskiej oświadczyła, że udaremniła atak RSF i SPLM-N na rejon Al-Baraka w południowym sektorze stanu Nil Błękitny.

Według dywizji jej jednostki zadały atakującym znaczne straty w ludziach i sprzęcie oraz nie pozwoliły im posunąć się w kierunku pozycji armii. Wojskowi poinformowali także o zniszczeniu kilku pojazdów wojskowych i odwrocie sił atakujących pod ostrzałem. RSF i SPLM-N do czasu publikacji nie skomentowały tych twierdzeń.

W ostatnich tygodniach napięcie wojskowe w stanie Nil Błękitny wzrosło po atakach RSF i SPLM-N na kilka rejonów.

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Drony w pobliżu lotniska w Chartumie

Osobno źródła wojskowe przekazały agencji, że sudańska obrona powietrzna przechwyciła atak dronów RSF na wschód od Chartumu, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Według nich wszystkie drony zostały zestrzelone, jednak ich liczby nie sprecyzowano.

Świadkowie opowiedzieli o eksplozjach na niebie nad wschodnią częścią Chartumu rankiem 19 października. W mediach społecznościowych rozpowszechniano również nagrania przedstawiające drona nad stolicą Sudanu. Oficjalne władze Sudanu i RSF osobno nie skomentowały doniesień o tym ataku.

Wojna między armią Sudanu a RSF trwa od kwietnia 2023 roku. Konflikt, który rozpoczął się z powodu sporów dotyczących integracji ugrupowania paramilitarnego z siłami zbrojnymi, pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i zmusił około 13 milionów ludzi do opuszczenia swoich domów.

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