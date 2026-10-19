Армія Судану заявила про відбиття атаки RSF у штаті Блакитний Ніл — Anadolu Agency

Суданська армія заявила про відбиття наземної атаки Сил швидкої підтримки (RSF) та їхнього союзника — Народно-визвольного руху Судану — Північ (SPLM-N) — у штаті Блакитний Ніл на південному сході країни. Водночас військові джерела повідомили про перехоплення безпілотників на схід від Хартума, неподалік міжнародного аеропорту столиці.

Бої у штаті Блакитний Ніл

Як повідомляє Anadolu Agency, 14-та піхотна дивізія суданської армії заявила, що зірвала атаку RSF і SPLM-N на район Аль-Барака в південному секторі штату Блакитний Ніл.

За твердженням дивізії, її підрозділи завдали нападникам значних втрат у живій силі та техніці й не дали їм просунутися до армійських позицій. Військові також заявили про знищення кількох військових машин і відступ атакувальних сил під вогнем. RSF та SPLM-N на момент публікації не коментували ці заяви.

Останніми тижнями у штаті Блакитний Ніл посилилася військова напруга після атак RSF і SPLM-N на кілька районів.

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Безпілотники біля аеропорту Хартума

Окремо військові джерела повідомили агентству, що суданська протиповітряна оборона перехопила атаку безпілотників RSF на схід від Хартума, поблизу міжнародного аеропорту. За їхніми словами, всі дрони збили, однак їхню кількість не уточнили.

Очевидці розповіли про вибухи в небі над східною частиною Хартума вранці 19 жовтня. У соціальних мережах також поширювалися відео з безпілотником над суданською столицею. Офіційна влада Судану та RSF окремо не коментували повідомлення про цю атаку.

Війна між суданською армією та RSF триває з квітня 2023 року. Конфлікт, що почався через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого угруповання до збройних сил, забрав десятки тисяч життів і змусив близько 13 мільйонів людей залишити свої домівки.

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