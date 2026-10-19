По меньшей мере два человека погибли в результате сильных дождей и наводнений на востоке Испании. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов, а власти Валенсии призвали людей оставаться дома, сообщает Asharq Al-Awsat.

Погибшие и эвакуация

Один человек погиб в городе Сагунто в Валенсии в ночь с воскресенья на понедельник, сообщили местные власти. Пожарные соседней Каталонии также сообщили о гибели женщины, упавшей в ручей.

Экстренные службы и военнослужащие испанского военного подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации эвакуировали людей из затопленных домов. Часть жителей ждала помощи на крышах. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что спасательные операции продолжаются в труднодоступных районах, и призвал избегать любых поездок.

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Затопления в Валенсии и Аликанте

Региональная метеорологическая служба Валенсии опубликовала видео, на которых улицы нескольких городов в провинциях Валенсия и Аликанте превратились в потоки воды, сносившие автомобили. Руководитель экстренных служб Валенсии Хуан Карлос Вальдеррама предупредил, что из-за интенсивных и продолжительных осадков передвижение по дорогам стало невозможным.

Ученые связывают усиление осенних средиземноморских штормов с вызванным деятельностью человека изменением климата: нагретое за лето море способствует более интенсивному испарению и сильным осадкам. Национальная метеорологическая служба AEMET ранее сообщила, что сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений в материковой части Испании после самого теплого лета за период с июня по август.

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