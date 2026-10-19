Располагаемый доход на душу населения в Китае за первые три квартала 2026 года составил 34 230 юаней, или около 5 071 доллара США. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в номинальном выражении и на 4,4% — в реальном, после учета ценовых факторов. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая сообщает ECNS.

Доходы городских и сельских жителей

Располагаемый доход городских жителей в расчете на одного человека достиг 44 945 юаней, или примерно 6 659 долларов. В номинальном выражении он увеличился на 4,5%, а в реальном — на 3,6%.

Для сельских жителей показатель составил 18 809 юаней, или около 2 787 долларов. Номинальный рост их доходов достиг 6,3%, а реальный — 5,6%.

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Структура доходов

Зарплатные доходы на душу населения выросли на 5,3%, чистые доходы от предпринимательской деятельности — на 6,6%, чистые доходы от собственности — на 1,6%, а трансфертные доходы — на 5,7% в номинальном выражении.

Соотношение располагаемых доходов городских и сельских жителей в расчете на одного человека составило 2,39. За год этот показатель снизился на 0,04.

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