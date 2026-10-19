Dochód rozporządzalny na mieszkańca w Chinach w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku wyniósł 34 230 juanów, czyli około 5 071 dolarów USA. To o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku w ujęciu nominalnym oraz o 4,4% więcej w ujęciu realnym, po uwzględnieniu czynników cenowych. Poinformował o tym ECNS, powołując się na dane Narodowego Biura Statystycznego Chin.

Dochody w miastach i na wsi

Dochód rozporządzalny mieszkańców miast w przeliczeniu na osobę osiągnął 44 945 juanów, czyli około 6 659 dolarów. W ujęciu nominalnym wzrósł o 4,5%, a w realnym — o 3,6%.

W przypadku mieszkańców wsi wskaźnik wyniósł 18 809 juanów, czyli około 2 787 dolarów. Nominalny wzrost ich dochodów sięgnął 6,3%, a realny — 5,6%.

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Struktura dochodów

Dochody z pracy najemnej na mieszkańca wzrosły o 5,3%, dochody netto z działalności gospodarczej — o 6,6%, dochody netto z własności — o 1,6%, a dochody transferowe — o 5,7% w ujęciu nominalnym.

Stosunek dochodów rozporządzalnych mieszkańców miast i wsi w przeliczeniu na osobę wyniósł 2,39. W ciągu roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,04.

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