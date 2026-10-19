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Новости Мир

Польские пограничники помогут Латвии контролировать границу с Беларусью — LSM English

Фёдор Крыштовский 19 Октября 2026 15:39
Польские пограничники помогут Латвии контролировать границу с Беларусью — LSM English

В Латвии польские пограничники с 19 октября по 1 ноября будут помогать Государственной пограничной охране Латвии осуществлять наблюдение за латвийско-белорусской государственной границей. Об этом сообщило LSM English со ссылкой на заявление Государственной пограничной охраны Латвии.

Теоретическая и практическая поддержка

Польские пограничники будут оказывать латвийским коллегам теоретическую и практическую поддержку в сфере пограничного наблюдения.

Они также будут делиться профессиональным опытом и знаниями.

В Государственной пограничной охране Латвии отметили, что сотрудничество будет способствовать обмену опытом между пограничными службами двух государств и усилению взаимодействия при выполнении задач по пограничному наблюдению.

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Соглашение о сотрудничестве

Привлечение польских специалистов осуществляется на основании соглашения о трансграничном сотрудничестве между Государственной пограничной охраной Латвии и Пограничной службой Польши.

Стороны подписали соглашение 2 октября этого года.

В этом году в рамках двустороннего сотрудничества латвийским пограничникам также помогали представители пограничных служб Финляндии, Эстонии и Литвы.

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