Высокий суд Синда в Пакистане отклонил апелляцию провинциальных властей на оправдание лидерки Baloch Yakjehti Committee (BYC) Махранг Балоч по делу об обвинении в подстрекательстве к мятежу. Суд признал жалобу не подлежащей рассмотрению, сообщает Dawn.

Позиция суда

Апелляцию рассмотрела коллегия из двух судей во главе с Шамсуддином Аббаси, в которую также вошел Миран Мухаммад Шах. Интересы Балоч в суде представлял адвокат Джибран Насир.

Суд обратил внимание, что заявителем в первом информационном отчете полиции был частный гражданин, и задался вопросом, как обвинение могло обжаловать оправдание вместо самого заявителя. Апелляцию от имени государства в декабре 2025 года подал исполняющий обязанности генерального прокурора Мунтазир Мехди.

Обвинения и оправдание

Полиция района Малир открыла дело против Балоч 11 октября 2024 года по обвинениям в терроризме и подстрекательстве к мятежу. В заявлении житель района Асад Али Шамс утверждал, что активистка якобы подстрекала людей к насилию в его местности.

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В деле применили статью 7 Закона о борьбе с терроризмом 1997 года, а также ряд статей Уголовного кодекса Пакистана, в том числе касающихся подстрекательства к мятежу, вооруженных беспорядков, разжигания вражды между группами, клеветы и заявлений, способных вызвать общественные беспорядки.

Антитеррористический суд Карачи удовлетворил ходатайство Балоч об оправдании, поданное по статье 265-K Уголовно-процессуального кодекса. Государственное обвинение заявляло, что суд не учел обстоятельства дела и рассмотрел это ходатайство до формального предъявления обвинений.

Балоч находится в тюрьме Кветты в связи с другими делами. В июне антитеррористический суд Кветты вынес ей и еще одному лидеру BYC по два приговора к пожизненному заключению по делу о гибели сотрудника сил безопасности во время протеста в Гвадаре в 2024 году. Обжалование приговора Балоч находится на рассмотрении Высокого суда Белуджистана.

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