Wysoki Sąd Sindhu w Pakistanie oddalił apelację władz prowincji od uniewinnienia liderki Baloch Yakjehti Committee (BYC) Mahrang Baloch w sprawie dotyczącej zarzutów podżegania do buntu. Sąd uznał skargę za niedopuszczalną, informuje Dawn.

Stanowisko sądu

Apelację rozpatrzył skład dwóch sędziów, któremu przewodniczył Shamsuddin Abbasi, a w jego skład wchodził także Miran Muhammad Shah. Interesy Baloch przed sądem reprezentował adwokat Jibran Nasir.

Sąd zwrócił uwagę, że wnioskodawcą w pierwszym raporcie informacyjnym policji był prywatny obywatel, i zapytał, w jaki sposób oskarżenie mogło zaskarżyć uniewinnienie zamiast samego wnioskodawcy. Apelację w imieniu państwa złożył w grudniu 2025 roku pełniący obowiązki prokuratora generalnego Muntazir Mehdi.

Zarzuty i uniewinnienie

Policja dystryktu Malir wszczęła sprawę przeciwko Baloch 11 października 2024 roku pod zarzutami terroryzmu i podżegania do buntu. W zawiadomieniu mieszkaniec dystryktu Asad Ali Shams twierdził, że aktywistka rzekomo podżegała ludzi do przemocy w jego okolicy.

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W sprawie zastosowano artykuł 7 ustawy antyterrorystycznej z 1997 roku, a także szereg przepisów pakistańskiego kodeksu karnego, w tym dotyczących podżegania do buntu, zbrojnych zamieszek, wzniecania wrogości między grupami, zniesławienia oraz oświadczeń mogących wywołać niepokoje społeczne.

Sąd antyterrorystyczny w Karaczi uwzględnił wniosek Baloch o uniewinnienie, złożony na podstawie artykułu 265-K kodeksu postępowania karnego. Oskarżenie państwowe twierdziło, że sąd nie uwzględnił okoliczności sprawy i rozpatrzył ten wniosek przed formalnym przedstawieniem zarzutów.

Baloch przebywa w więzieniu w Kwecie w związku z innymi sprawami. W czerwcu sąd antyterrorystyczny w Kwecie wymierzył jej oraz innemu liderowi BYC po dwa wyroki dożywotniego pozbawienia wolności w sprawie śmierci funkcjonariusza sił bezpieczeństwa podczas protestu w Gwadaru w 2024 roku. Odwołanie Baloch od wyroku jest rozpatrywane przez Wysoki Sąd Beludżystanu.

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