巴基斯坦信德省高等法院驳回了省政府针对俾路支团结委员会（Baloch Yakjehti Committee，BYC）领导人马赫朗·巴洛赫在煽动叛乱指控案件中被判无罪的上诉。法院认定该申请不具备受理条件，《黎明报》报道。

法院立场

该上诉由以沙姆苏丁·阿巴西为首的两名法官组成的合议庭审理，米兰·穆罕默德·沙阿也是合议庭成员。律师吉布兰·纳西尔在法庭上代表巴洛赫。

法院指出，警方首次信息报告中的申诉人为一名普通公民，并质疑为何控方而非申诉人本人可以对无罪判决提出挑战。代理总检察长蒙塔齐尔·梅赫迪于2025年12月代表国家提出上诉。

指控与无罪判决

马利尔区警方于2024年10月11日以恐怖主义和煽动叛乱罪名对巴洛赫立案。该区居民阿萨德·阿里·沙姆斯在申诉中称，这名活动人士据称煽动当地民众实施暴力。

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该案适用了1997年《反恐法》第7条，以及《巴基斯坦刑法典》的多项条款，包括涉及煽动叛乱、武装骚乱、煽动群体间敌意、诽谤和可能引发公共骚乱的言论等条款。

卡拉奇反恐法院批准了巴洛赫根据《刑事诉讼法》第265-K条提出的无罪判决申请。国家检方表示，法院未考虑案件情况，并在正式提出指控之前审理了该申请。

巴洛赫因其他案件被关押在奎达监狱。今年6月，奎达反恐法院在2024年瓜达尔抗议活动中一名安全部队人员死亡的案件中，判处她和另一名BYC领导人各两项无期徒刑。巴洛赫对该判决的上诉正在俾路支省高等法院审理。

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