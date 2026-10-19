Суд у Пакистані відхилив апеляцію на виправдання лідерки BYC Балоч — Dawn

Високий суд Сінду в Пакистані відхилив апеляцію провінційної влади на виправдання лідерки Baloch Yakjehti Committee (BYC) Махранг Балоч у справі щодо обвинувачення в підбурюванні до заколоту. Суд визнав скаргу такою, що не підлягає розгляду, повідомляє Dawn.

Позиція суду

Апеляцію розглянула колегія з двох суддів на чолі із Шамсуддіном Аббасі, до якої також увійшов Міран Мухаммад Шах. Інтереси Балоч у суді представляв адвокат Джібран Насір.

Суд звернув увагу, що заявником у першому інформаційному звіті поліції був приватний громадянин, і поставив питання, як обвинувачення могло оскаржити виправдання замість самого заявника. Апеляцію від імені держави у грудні 2025 року подав виконувач обов’язків генерального прокурора Мунтазір Мехді.

Обвинувачення та виправдання

Поліція району Малір відкрила справу проти Балоч 11 жовтня 2024 року за обвинуваченнями в тероризмі та підбурюванні до заколоту. У заяві житель району Асад Алі Шамс стверджував, що активістка нібито підбурювала людей до насильства у його місцевості.

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У справі застосували статтю 7 Закону про боротьбу з тероризмом 1997 року, а також низку статей Кримінального кодексу Пакистану, зокрема щодо підбурювання до заколоту, збройних заворушень, розпалювання ворожнечі між групами, наклепу та заяв, що можуть спричинити громадські заворушення.

Антитерористичний суд Карачі задовольнив клопотання Балоч про виправдання, подане за статтею 265-K Кримінально-процесуального кодексу. Державне обвинувачення заявляло, що суд не врахував обставин справи та розглянув це клопотання до формального висунення обвинувачень.

Балоч перебуває у в’язниці Кветти у зв’язку з іншими справами. У червні антитерористичний суд Кветти виніс їй та ще одному лідеру BYC два вироки до довічного ув’язнення у справі про загибель співробітника сил безпеки під час протесту в Гвадарі у 2024 році. Оскарження вироку Балоч перебуває на розгляді Високого суду Белуджистану.

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