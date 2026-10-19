В Пекине ничего не знают о трехстороннем саммите Трампа, Си и Путина по Украине

Официальный Пекин воздержался от подтверждения информации о возможной трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга заявила, что на данный момент не располагает данными, которыми могла бы поделиться в отношении проведения таких переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении Путина провести встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября для обсуждения вопросов прекращения войны в Украине. На данный момент ни Вашингтон, ни Пекин не дали официального согласия на этот формат.

Об этом сообщает Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Сонгкхле.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о прекращении войны на выгодных для Москвы условиях. Президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

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