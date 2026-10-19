Бангладеш обратился к Международному валютному фонду и Всемирному банку за новым финансированием на $14,5 млрд. Правительство страны просит МВФ о программе на $4,5 млрд, а Всемирный банк — еще о $10 млрд в течение трех лет. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на советника министра финансов Рашеда Аль Махмуда Титумира.

Переговоры по новым программам

По словам Титумира, переговоры по обоим предложениям уже продолжаются. Если заявку одобрят, это будет первая новая кредитная программа МВФ при правительстве премьер-министра Тарика Рахмана, который вступил в должность в феврале 2026 года после первых всеобщих выборов в стране после восстания 2024 года, приведшего к свержению бывшего премьер-министра Шейх Хасины.

Власти Бангладеш стремятся получить механизмы финансирования, адаптированные к экономическим потребностям страны, а не стандартные условия кредитования. Министр финансов Амир Хосру Махмуд Чоудхури также подчеркивал необходимость гибкого финансирования для устранения структурных слабостей экономики.

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Налоги, банки и энергетические субсидии

Страна сталкивается с устойчивой инфляцией, уязвимостью банковского сектора, ростом энергетических субсидий и одним из самых низких в мире соотношений налоговых поступлений к ВВП. Правительство также представило стимулирующую инициативу на 600 млрд така — примерно $4,9 млрд — для поддержки бизнеса и оживления экономической активности.

Бангладеш намерен повысить соотношение налогов к ВВП с менее чем 7% до 10% в течение пяти лет, восстановить стабильность банковской системы и стимулировать частные инвестиции. Предыдущая программа МВФ для страны была одобрена в январе 2023 года: первоначально ее объем составлял $4,7 млрд, а затем вырос примерно до $5,5 млрд.

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