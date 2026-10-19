孟加拉国已向国际货币基金组织和世界银行申请145亿美元的新融资。该国政府请求国际货币基金组织提供45亿美元的项目，并请求世界银行在三年内提供另外100亿美元。阿纳多卢通讯社援引财政部长顾问拉希德·阿尔·马哈茂德·蒂图米尔的话报道了这一消息。

有关新项目的谈判

蒂图米尔表示，关于两项提议的谈判已经在进行中。如果申请获批，这将是总理塔里克·拉赫曼政府时期首个新的国际货币基金组织贷款项目。拉赫曼于2026年2月就职，此前该国举行了2024年起义后首次全国大选，该起义导致前总理谢赫·哈西娜被推翻。

孟加拉国当局寻求符合该国经济需求的融资机制，而非标准贷款条件。财政部长阿米尔·霍斯鲁·马哈茂德·乔杜里也强调，需要灵活融资来解决经济的结构性弱点。

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税收、银行和能源补贴

该国面临持续通胀、银行业脆弱性、不断增加的能源补贴，以及全球最低的税收收入占国内生产总值比例之一。政府还推出了一项6000亿塔卡的刺激计划——约合49亿美元——以支持企业并重振经济活动。

孟加拉国计划在五年内将税收占国内生产总值的比例从不足7%提高到10%，恢复银行体系稳定，并促进私人投资。该国此前的国际货币基金组织项目于2023年1月获批：最初规模为47亿美元，后来增至约55亿美元。

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