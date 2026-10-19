Bangladesz zwrócił się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego o nowe finansowanie w wysokości 14,5 mld dolarów. Rząd kraju prosi MFW o program o wartości 4,5 mld dolarów, a Bank Światowy o kolejne 10 mld dolarów w ciągu trzech lat. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na doradcę ministra finansów Rasheda Al Mahmuda Titumira.

Negocjacje w sprawie nowych programów

Według Titumira negocjacje dotyczące obu propozycji już trwają. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy nowy program kredytowy MFW za rządów premiera Tarique’a Rahmana, który objął urząd w lutym 2026 roku po pierwszych w kraju wyborach powszechnych od czasu powstania w 2024 roku, które doprowadziło do obalenia byłej premier Sheikh Hasiny.

Władze Bangladeszu dążą do uzyskania mechanizmów finansowania dostosowanych do potrzeb gospodarczych kraju, a nie standardowych warunków kredytowania. Minister finansów Amir Khosru Mahmud Chowdhury również podkreślał potrzebę elastycznego finansowania, aby wyeliminować strukturalne słabości gospodarki.

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Podatki, banki i subsydia energetyczne

Kraj mierzy się z utrzymującą się inflacją, podatnością sektora bankowego na zagrożenia, rosnącymi subsydiami energetycznymi oraz jednym z najniższych na świecie wskaźników dochodów podatkowych do PKB. Rząd przedstawił także inicjatywę stymulacyjną o wartości 600 mld taka — około 4,9 mld dolarów — mającą wesprzeć biznes i ożywić aktywność gospodarczą.

Bangladesz zamierza podnieść wskaźnik podatków do PKB z poniżej 7% do 10% w ciągu pięciu lat, przywrócić stabilność systemu bankowego oraz pobudzić prywatne inwestycje. Poprzedni program MFW dla kraju zatwierdzono w styczniu 2023 roku: początkowo opiewał na 4,7 mld dolarów, a później wzrósł do około 5,5 mld dolarów.

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