Еврокомиссия отказала США в возобновлении закупок российского газа

Европейская комиссия отклонила предложение Соединенных Штатов возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения возможного прекращения огня в Украине. В Брюсселе также подчеркнули, что не планируют отменять санкции против Москвы до тех пор, пока война не будет полностью завершена.

Еврокомиссия выступает за согласованную санкционную политику Европейского Союза и США и не поддерживает ослабление ограничений против России до окончания войны.

«Наша позиция остается неизменной. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее четко дала понять, что не будет отменять никаких ограничений в отношении России, пока война не завершится полностью», — сказала Пинью.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также напомнила, что на саммите ЕС 15–16 октября участники выразили разочарование решением США ослабить ограничения в отношении России и начать закупки российского дизельного топлива.

Брюссель считает, что Европейский Союз и Соединенные Штаты должны координировать санкционное давление на Москву. По оценке Еврокомиссии, совместные ограничения могут побудить Россию согласиться на прекращение боевых действий на условиях Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга в Брюсселе.

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