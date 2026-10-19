西班牙东部洪灾至少造成两人死亡——Asharq Al-Awsat

西班牙东部的强降雨和洪灾已造成至少两人死亡。救援人员正在从被淹地区疏散居民，瓦伦西亚当局则呼吁民众留在家中，Asharq Al-Awsat报道。

死亡与疏散

当地政府表示，周日至周一夜间，一人在瓦伦西亚的萨贡托市死亡。邻近加泰罗尼亚的消防员也通报，一名女子坠入溪流后死亡。

紧急服务部门和西班牙军事紧急情况应对部队的军人从被淹房屋中疏散人员。一些居民在屋顶等待救援。西班牙首相佩德罗·桑切斯表示，救援行动仍在难以抵达的地区持续进行，并呼吁避免任何出行。

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瓦伦西亚和阿利坎特的洪涝

瓦伦西亚地区气象部门发布的视频显示，瓦伦西亚省和阿利坎特省数个城镇的街道变成了冲走汽车的水流。瓦伦西亚紧急服务部门负责人胡安·卡洛斯·巴尔德拉马警告称，由于降雨强烈且持续时间长，道路通行已变得不可能。

科学家将秋季地中海风暴的加剧与人类活动导致的气候变化联系起来：夏季被加热的海水会促进更强烈的蒸发和更强的降雨。国家气象局AEMET此前表示，在6月至8月出现最暖夏季之后，9月成为西班牙大陆地区有记录以来最热的9月。

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