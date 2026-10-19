欧盟委员会已批准为加拿大注册公司Neo Performance Materials的项目提供资金，该项目将在爱沙尼亚建设一条新的稀土永磁体生产线。据ERR News报道。

年产量最高达3000吨

该项目将涵盖稀土材料分离、金属化处理和磁体制造。该生产线的计划产能为每年最高3000吨永磁体。其中三分之一的产品计划供应给欧盟国家的海上风电场。

Neo Performance Materials拥有位于爱沙尼亚东部锡拉迈埃的Silmet工厂，以及位于纳尔瓦的一家磁体制造企业。根据项目说明，该项目在运营的前十年内将避免排放超过340万吨二氧化碳当量。

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来自创新基金的资金

欧盟委员会遴选了77个欧洲净零排放技术领域项目，这些项目将从欧盟创新基金获得总计34亿欧元资金。该基金的资金将来自欧洲排放交易体系ETS的收入。

赠款协议的最终条款计划于2027年第一季度公布。Silmet工厂依赖来自侵略国俄罗斯的原材料供应，但该公司已承诺停止使用这些供应。此前，爱沙尼亚曾请求将其供应商豁免于欧洲制裁，该企业因此受到关注。

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