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Еврокомиссия профинансирует производство редкоземельных магнитов в Эстонии — ERR News

Фёдор Крыштовский 19 Октября 2026 15:31
Еврокомиссия профинансирует производство редкоземельных магнитов в Эстонии — ERR News

Европейская комиссия одобрила финансирование проекта зарегистрированной в Канаде компании Neo Performance Materials по созданию в Эстонии новой производственной линии постоянных редкоземельных магнитов. Об этом сообщает ERR News.

Производство до 3 тыс. тонн в год

Проект будет охватывать разделение редкоземельных материалов, металлизацию и изготовление магнитов. Планируемая мощность линии составит до 3 тыс. тонн постоянных магнитов ежегодно. Треть продукции предусмотрено поставлять для морских ветровых электростанций в странах Европейского Союза.

Neo Performance Materials владеет заводом Silmet в Силламяэ и предприятием по производству магнитов в Нарве, расположенными на востоке Эстонии. Согласно описанию проекта, за первые десять лет работы он должен предотвратить выбросы более 3,4 млн тонн CO2-эквивалента.

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Финансирование из Инновационного фонда

Еврокомиссия отобрала 77 европейских проектов в сфере технологий с нулевыми выбросами, которые в общей сложности получат 3,4 млрд евро из Инновационного фонда ЕС. Средства фонда будут поступать из доходов Европейской системы торговли выбросами ETS.

Окончательные условия грантовых соглашений планируют обнародовать в первом квартале 2027 года. Завод Silmet зависит от поставок сырья из государства-агрессора России, однако компания обязалась отказаться от них. Предприятие привлекло внимание после того, как Эстония просила освободить его поставщика от европейских санкций.

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