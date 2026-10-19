Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie projektu zarejestrowanej w Kanadzie firmy Neo Performance Materials, dotyczącego utworzenia w Estonii nowej linii produkcyjnej magnesów trwałych z pierwiastków ziem rzadkich. Informuje o tym ERR News.

Produkcja do 3 tys. ton rocznie

Projekt obejmie rozdzielanie materiałów ziem rzadkich, metalizację oraz produkcję magnesów. Planowana wydajność linii wyniesie do 3 tys. ton magnesów trwałych rocznie. Jedna trzecia produkcji ma być dostarczana dla morskich elektrowni wiatrowych w krajach Unii Europejskiej.

Neo Performance Materials posiada zakład Silmet w Sillamäe oraz przedsiębiorstwo produkujące magnesy w Narwie, położone we wschodniej Estonii. Zgodnie z opisem projektu, w ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności ma on zapobiec emisji ponad 3,4 mln ton ekwiwalentu CO2.

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Finansowanie z Funduszu Innowacyjnego

Komisja Europejska wybrała 77 europejskich projektów w dziedzinie technologii zeroemisyjnych, które łącznie otrzymają 3,4 mld euro z Funduszu Innowacyjnego UE. Środki funduszu będą pochodzić z dochodów Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ETS.

Ostateczne warunki umów grantowych mają zostać ogłoszone w pierwszym kwartale 2027 roku. Zakład Silmet jest uzależniony od dostaw surowców z państwa-agresora, Rosji, jednak firma zobowiązała się z nich zrezygnować. Przedsiębiorstwo zwróciło na siebie uwagę po tym, jak Estonia zwróciła się o zwolnienie jego dostawcy z europejskich sankcji.

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