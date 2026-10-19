肯尼亚和刚果民主共和国的埃博拉疫情：欧洲是否面临新一轮疫情威胁

始于刚果民主共和国（刚果（金））的埃博拉疫情仍在蔓延。 截至10月18日，肯尼亚已确诊8例感染病例，其中包括曾与首例患者有过接触的医务人员。在刚果（金）境内，疫情已蔓延至另一与中非共和国接壤的省份。

不过，这并不意味着该病毒已在全球范围内失控传播。 肯尼亚当局正在追踪感染者的密切接触者，对患者进行隔离，并加强边境管控。欧洲卫生部门也在密切关注疫情发展，尽管他们评估认为该病毒对欧盟民众的风险极低。

UA.News将为您介绍埃博拉疫情的具体爆发地点、感染和死亡人数、哪些国家处于风险区，以及该病毒是否可能再次传入欧洲。

埃博拉感染人数及疫情爆发地点

此次疫情由邦迪布乔病毒（Bundibugyo virus）引发，该病毒属于埃博拉病毒的一种。 世界卫生组织（WHO）于2026年5月报告了该疾病在刚果民主共和国和乌干达的传播情况。此后，法国和肯尼亚也报告了与此次疫情相关的病例。

据路透社援引刚果（金）国家生物医学研究所公布的统计数据，截至10月16日，刚果（金）已确诊9415例感染病例，死亡4536人。

疫情的地理范围扩大尤其令人担忧。10月18日，当局确认北乌班吉省出现病例，该省成为该国第八个受疫情影响的省份。当地发现两名感染者，其中一人已死亡。 此前，伊图里省、北基伍省、南基伍省、上韦莱省、下韦莱省、乔波省和南乌班吉省均已报告病例。

病例数量最多的是伊图里省——该省位于刚果（金）东部，疫情的大部分都集中于此。 人口流动、武装冲突、医疗服务获取受限以及部分当地居民对医疗机构的不信任，都使局势更加复杂。

据美联社报道，在某些地区，感染者因害怕治疗或不信任医疗体系而避开医院。因此，医疗队不得不上门走访，以筛查潜在感染病例并追踪密切接触者。

病毒在多个省份同时蔓延，使得对传播链的控制变得更加困难。即使某个地区的新增病例数量有所减少，也不意味着该国其他地区的疫情已经平息。

肯尼亚疫情动态：8例确诊病例及医护人员感染

肯尼亚已成为病毒从刚果民主共和国传入的国家之一。 首例确诊患者是一名40岁男子，他曾在刚果（金）居住，随后经乌干达前往内罗毕。他于10月3日抵达肯尼亚首都，随后被送入医院，并于10月5日去世。

世卫组织证实，该患者的样本对邦迪布乔病毒呈阳性。该组织还表示，已在肯尼亚和乌干达启动流行病学调查。

在随后的几天里，肯尼亚的确诊病例数量持续增加。起初，在第一例患者的近亲中发现了感染病例，这些近亲当时正处于隔离状态。随后，在医院照料该患者的医护人员也被检测出阳性。

10月18日，肯尼亚卫生局局长帕特里克·阿莫特通报了第八例确诊病例。据他介绍，当天接受病毒检测的38人中，有1人检测结果呈阳性。 感染者是一名49岁的医院工作人员，负责清洗餐具和床单，据推测是在与首例患者接触时被传染的。

截至10月18日，肯尼亚当局已追踪到首例患者的130名密切接触者。其中128人已被隔离，另有两人仍在追踪中。感染者中包括首例患者的亲属和医护人员。

这表明病毒在国内发生了传播，但已知病例均与特定的接触链有关。肯尼亚卫生部门未报告在已确认的接触者之外，存在感染在人群中广泛传播的迹象。

当局加强了边境口岸的医疗检查，对旅客进行了额外监测，并开通了热线电话，供可能与感染者有过接触或出现可疑症状的人士使用。

对流行病学家而言，最关键的是能否及时发现所有新病例。如果感染者得到隔离，且其密切接触者处于监测之下，病毒进一步传播的可能性将大大降低。

病毒为何扩散到刚果（金）境外

跨境传播的主要原因是，在疫情持续的国家之间存在人员流动。刚果（金）东部与邻国有着密切的交通、贸易和人口流动联系。 部分人口为了寻找工作、寻求医疗救助，或因居住地存在安全隐患而跨越边境。

肯尼亚首例患者的行踪路线表明，在确诊之前，感染就可能已经跨越国界。 该男子从刚果民主共和国出发，途经乌干达，随后乘飞机抵达内罗毕。在他住院后，医务人员开始追踪他在旅途中及治疗期间接触过的人员。

另一个因素是刚果民主共和国国内的局势。 武装冲突、人口流离失所以及难以进入偏远地区，都阻碍了医疗团队的工作。在这种情况下，发现新病例、开展检测以及对密切接触者进行全面追踪都变得更加困难。

当前病原体的特殊性也构成了额外难题。 邦迪布乔病毒与以往大规模疫情中常被提及的埃博拉病毒株不同。目前尚无获批的针对性疫苗或治疗方法，尽管会为患者提供支持性医疗护理。

但这并不意味着无法控制疫情。隔离患者、早期诊断、追踪密切接触者、为医护人员提供个人防护装备以及安全处理死者遗体，仍是遏制疫情爆发的关键手段。

哪些非洲国家处于风险区

不同国家的风险水平各不相同。最关键的因素包括是否存在活跃的传播链、是否与受影响地区接壤、人口流动的强度以及医疗系统应对新病例的准备程度。

刚果民主共和国仍是疫情的震中。大量感染和死亡病例、疫情向新省份的蔓延以及医务人员面临的复杂工作状况，都为病毒在国内及境外进一步传播创造了条件。

肯尼亚已出现与首例输入性感染病例相关的本地传播确诊病例。因此，当局的首要任务是防止出现互不关联的传播链。

乌干达此前曾出现过与刚果（金）疫情相关的病例。在连续42天未出现新的经确认的本地传播病例后，世卫组织宣布该国疫情已结束。 然而，由于与刚果民主共和国接壤，该国仍面临疫情再次输入的风险。

中非共和国之所以备受关注，是因为疫情已向北乌班吉省蔓延——该省是刚果民主共和国的一个省份，与中非共和国接壤。 仅凭接壤这一事实，并不意味着该地区已有确诊病例，但这使得边境监测尤为重要。

该地区其他国家也应考虑病毒输入的可能性。首先是那些与刚果民主共和国和乌干达之间交通流量较大且往来频繁的国家。同时，将所有非洲国家归入同一风险类别是不恰当的。

世卫组织在6月6日的评估中，将刚果民主共和国的风险定为“极高”，将乌干达以及与确诊病例国家接壤的陆地邻国风险定为“高”。 对于非洲其余地区及全球其他地区，风险被评估为低。该评估形成于较早时期，因此在考量时应结合疫情的后续蔓延情况以及肯尼亚出现的新病例。

医务人员如何遏制埃博拉疫情蔓延

世卫组织强调，反应速度将决定能否阻止新的传播链。该组织非洲区域主任穆罕默德·贾纳比在评论肯尼亚局势时表示：

“当前的当务之急是迅速采取行动，在病毒有机会传播之前发现任何后续病例。”

贾纳比还指出，只要采取迅速且协调一致的行动，就能防止病毒扎根，并遏制更大规模疫情的爆发。

这一策略解释了为何接触者追踪如此重要。 在肯尼亚，大部分可能与首例患者有过接触的人员已被排查并置于监测之下。与此同时，医务人员中出现感染病例表明，即便是医院也需要严格遵守防疫程序。

国际专家还关注人道主义和安全因素。世卫组织和人道主义组织在进入刚果（金）部分地区时面临困难，这些地区正持续发生武装冲突且人口不断流离失所。 如果无法安全地进入社区，就很难组织检测、隔离和对密切接触者的全面追踪。

因此，危险不仅在于病毒本身的特性，还在于卫生系统能否及时发现患者。 在医疗服务拥有资源且民众配合专业人员的地方，可以切断传播链。相反，在安全局势不稳定且医疗救助受限的地区，疫情长期蔓延的风险正在增加。

埃博拉病毒会传播到欧洲吗

在此次疫情爆发期间，病毒已曾传入欧洲。 2026年6月，法国确诊了一名从刚果民主共和国人道主义任务中返回的医生感染埃博拉病毒。该患者被隔离治疗后已康复，且未发现该病例导致病毒进一步传播。

一旦发现感染的旅行者，欧洲医疗部门可对患者进行隔离，追踪密切接触者，并对可能受到病毒影响的人员进行监测。

欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）评估认为，欧盟及欧洲经济区民众的感染风险较低。 该中心在其最新发布的疫情报告中强调，必须综合考虑流行病学状况、疫情输入的可能性以及卫生系统的应对准备情况。

埃博拉病毒不会像流感或麻疹那样通过空气传播。该病毒主要通过直接接触感染者的血液和其他体液，以及受污染的物品进行传播。 在缺乏适当防护的情况下照料患者以及接触死者遗体，具有特别高的风险。

因此，即使感染者抵达欧洲国家，也不意味着其他乘客会自动被感染，或会引发大规模疫情。 风险取决于是否接触过体液、患者被隔离的速度以及能否追踪到所有可能被感染的人员。

与此同时，无法完全排除新的输入性病例。国际旅行仍在继续，人们在确诊前可能已经跨越国境。正因如此，欧洲各国始终保持着对可疑病例的监测和流行病学调查的准备状态。

为何此次疫情难以遏制

当前的疫情同时面临多重问题：刚果民主共和国境内感染人数众多、疫情向新地区蔓延、人员跨境流动，以及缺乏针对邦迪布乔病毒的获批特异性疫苗。

对医疗服务的信任也起着重要作用。如果人们隐瞒症状、回避就医或不报告与患者的接触史，感染就可能在无人察觉的情况下蔓延。

另一个挑战是医护人员的负担。 肯尼亚首例患者护理人员中的感染案例，表明遵守感染控制规程至关重要。医护人员的工作环境极为严峻，哪怕漏报一例密切接触者或违反防护规定，都可能导致新病例出现。

对于国际社会而言，为防控措施提供资金、供应防护物资、开展实验室检测以及支持当地医疗团队仍至关重要。若缺乏这些支持，即使个别城市采取了组织得当的防控措施，也无法保证阻止病毒在其他地区传播。

未来局势的发展将取决于能否在刚果民主共和国稳定疫情，并防止肯尼亚出现新的传播链。 将特别关注密切接触者中的新病例、出现疑似症状人群的检测结果以及感染的地理分布情况。

如果当局能够迅速发现患者、对其进行隔离并完成对密切接触者的追踪，就可以降低疫情大规模扩散的风险。 反之，如果病毒继续向刚果民主共和国的新地区蔓延，且接触者追踪工作仍不彻底，对邻国的威胁将日益加剧。

对于欧洲而言，目前的主要情景是可能出现零星的输入性病例，而非大规模的本地传播。法国的经验表明，迅速隔离和开展流行病学调查可以防止病毒进一步传播。

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