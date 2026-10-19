Эбола в Кении и ДР Конго: грозит ли Европе новая эпидемия

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Демократической Республике Конго (ДРК), продолжает распространяться. В Кении по состоянию на 18 октября подтвердили уже восемь случаев заражения, в том числе среди медицинских работников, которые контактировали с первым пациентом. В самой ДР Конго эпидемия охватила еще одну провинцию, граничащую с Центральноафриканской Республикой.

В то же время ситуация не означает, что вирус уже бесконтрольно распространяется по всему миру. Власти Кении отслеживают контакты инфицированных, изолируют пациентов и усиливают контроль на границах. Европейские органы здравоохранения также следят за развитием эпидемии, хотя оценивают риск для населения ЕС как очень низкий.

UA.News рассказывает, где именно фиксируются вспышки Эболы, сколько людей заразились и умерли, какие страны находятся в зоне риска и может ли вирус снова попасть в Европу.

Сколько людей заразились Эболой и где фиксируются вспышки

Нынешняя вспышка вызвана вирусом Бундибуджо (Bundibugyo virus) — одним из видов вируса Эбола. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении заболевания в ДР Конго и Уганде в мае 2026 года. Впоследствии случаи, связанные с этой эпидемией, зарегистрировали во Франции и Кении.

По данным агентства Reuters, которое обнародовало статистику Национального института биомедицинских исследований ДР Конго, по состоянию на 16 октября в ДР Конго подтверждено 9415 случаев заражения и 4536 смертей.

Особую тревогу вызывает географическое распространение эпидемии. 18 октября власти подтвердили случаи заболевания в провинции Северное Убанги, которая стала восьмой затронутой провинцией страны. Там выявили двух инфицированных, один из которых скончался. Ранее заболевание регистрировалось в провинциях Итури, Северное Киву, Южное Киву, Верхнее Уэле, Нижнее Уэле, Тшопо и Южное Убанги.

Больше всего случаев приходится на Итури — провинцию на востоке ДР Конго, где сосредоточена значительная часть эпидемии. Ситуацию осложняют перемещения населения, вооруженный конфликт, ограниченный доступ к медицинской помощи и недоверие части местных жителей к медицинским учреждениям.

По информации Associated Press, в некоторых районах инфицированные избегают больниц из-за страха перед лечением или недоверия к системе здравоохранения. Из-за этого медицинским бригадам приходится посещать людей на дому, чтобы выявлять возможные случаи заражения и устанавливать контакты больных.

Распространение вируса сразу в нескольких провинциях затрудняет контроль за цепочками передачи. Даже если в отдельном районе количество новых случаев уменьшается, это не означает, что эпидемия прекратилась в других частях страны.

Что происходит в Кении: восемь случаев и заражение среди медиков

Кения стала одной из стран, куда вирус проник из ДР Конго. Первый подтвержденный пациент — 40-летний мужчина, проживавший в ДР Конго, а затем отправившийся через Уганду в Найроби. Он прибыл в столицу Кении 3 октября, был госпитализирован и скончался 5 октября.

ВОЗ подтвердила, что образцы пациента дали положительный результат на вирус Бундибуджо. Организация также сообщила о начале эпидемиологического расследования в Кении и Уганде.

В течение следующих дней количество подтвержденных случаев в Кении росло. Сначала заболевание обнаружили у близких родственников первого пациента, которые находились на карантине. Впоследствии положительные результаты получили медицинские работники, ухаживавшие за ним в больнице.

18 октября генеральный директор службы здравоохранения Кении Патрик Амот сообщил об восьмом случае. По его словам, среди 38 человек, которых в тот день тестировали на вирус, один результат оказался положительным. Инфицированным оказался 49-летний работник больницы, который занимался мытьем посуды и стиркой белья и, вероятно, заразился при контакте с первым пациентом.

К 18 октября кенийские власти установили 130 контактов первого пациента. 128 человек находились на карантине, ещё двоих продолжали разыскивать. Среди инфицированных были родственники первого больного и медицинские работники.

Это свидетельствует о том, что вирус передавался внутри страны, но известные случаи были связаны с конкретной цепочкой контактов. Кенийские органы здравоохранения не сообщали о признаках широкого распространения инфекции среди населения за пределами установленных контактов.

Власти усилили медицинский контроль в пунктах пересечения границы, организовали дополнительный мониторинг путешественников и запустили горячую линию для людей, которые могли контактировать с инфицированными или имеют подозрительные симптомы.

Для эпидемиологов наибольшее значение имеет то, удастся ли своевременно выявлять все новые случаи. Если инфицированные люди изолированы, а их контакты находятся под наблюдением, возможности для дальнейшей передачи вируса существенно ограничиваются.

Почему вирус распространился за пределы ДР Конго

Главная причина трансграничного распространения — перемещение людей между странами, где продолжается эпидемия. Восток ДР Конго имеет активные транспортные, торговые и миграционные связи с соседними государствами. Часть населения пересекает границы в поисках работы, медицинской помощи или из-за опасности в местах проживания.

Маршрут первого пациента в Кении демонстрирует, как инфекция может пересекать границы до постановки диагноза. Мужчина путешествовал из ДР Конго через Уганду, а затем прилетел самолетом в Найроби. После его госпитализации медики начали выявлять людей, с которыми он контактировал во время путешествия и лечения.

Еще одним фактором является ситуация в самой ДР Конго. Вооруженное насилие, перемещение населения и сложность доступа к отдаленным населенным пунктам препятствуют работе медицинских бригад. В таких условиях сложнее выявлять новые случаи, проводить тестирование и обеспечивать полное наблюдение за контактными лицами.

Дополнительную проблему представляет специфика нынешнего возбудителя. Вирус Бундибуджо отличается от вида Эбола, который чаще всего упоминают в связи с крупными предыдущими эпидемиями. Для него пока нет одобренной специфической вакцины или лечения, хотя пациентам оказывают поддерживающую медицинскую помощь.

В то же время это не означает, что инфекцию невозможно контролировать. Изоляция больных, ранняя диагностика, отслеживание контактов, средства индивидуальной защиты для медиков и безопасное обращение с телами умерших остаются ключевыми инструментами сдерживания вспышки.

Какие страны Африки находятся в зоне риска

Уровень риска неодинаков для разных государств. Наибольшее значение имеют наличие активных цепочек передачи, общие границы с затронутыми территориями, интенсивность перемещения населения и готовность медицинских систем реагировать на новые случаи.

Демократическая Республика Конго остается эпицентром эпидемии. Значительное количество заражений и смертей, распространение на новые провинции и сложность работы медиков создают условия для дальнейшей передачи вируса внутри страны и за ее пределами.

В Кении уже зарегистрированы подтвержденные случаи местной передачи, связанные с первым завезенным инфицированным. Поэтому главная задача властей — не допустить появления несвязанных между собой цепочек заражения.

Уганда ранее столкнулась со случаями, связанными с эпидемией в ДР Конго. ВОЗ сообщила о завершении вспышки в стране после того, как прошло 42 дня без новых подтвержденных случаев местной передачи. Однако соседство с ДР Конго сохраняет риск повторного завоза инфекции.

Центральноафриканская Республика привлекает внимание из-за географического распространения эпидемии на Северный Убанги — провинцию ДР Конго, граничащую с этим государством. Сам факт общей границы не означает, что там уже есть подтвержденные случаи, но он делает пограничный мониторинг особенно важным.

Другие страны региона также должны учитывать возможность заноса вируса. Прежде всего это государства со значительными транспортными потоками и активными связями с ДР Конго и Угандой. В то же время относить все страны Африки к одной и той же категории риска было бы некорректно.

В своей оценке от 6 июня ВОЗ определила риск для ДР Конго как очень высокий, для Уганды и государств, имеющих сухопутные границы со странами с подтвержденными случаями, — как высокий. Для остальной части Африки и мира в целом риск оценивался как низкий. Эта оценка была сформирована ранее, поэтому её следует рассматривать с учётом дальнейшего распространения эпидемии и новых случаев в Кении.

Как медики борются с распространением Эболы

В ВОЗ подчеркивают, что скорость реагирования будет определять, удастся ли остановить новые цепочки передачи. Региональный директор организации по Африке Мохамед Джанаби, комментируя ситуацию в Кении, заявил:

«Приоритет сейчас — действовать быстро, чтобы выявить любые дальнейшие случаи, прежде чем вирус получит возможность распространиться».

Джанаби также отметил, что при условии быстрых и скоординированных действий можно не допустить закрепления вируса и остановить развитие более масштабной вспышки.

Этот подход объясняет, почему отслеживание контактов имеет такое большое значение. В Кении значительную часть людей, которые могли контактировать с первым пациентом, выявили и поместили под наблюдение. В то же время появление инфицированных среди медиков показало, что даже больницы нуждаются в строгом соблюдении противоэпидемических процедур.

Международные специалисты также обращают внимание на гуманитарные факторы и факторы безопасности. ВОЗ и гуманитарные организации сталкиваются с трудностями доступа к некоторым районам ДР Конго, где продолжаются боевые действия и перемещение населения. Без безопасного доступа к населению трудно организовать тестирование, изоляцию и полноценное наблюдение за контактами.

Таким образом, опасность заключается не только в свойствах вируса, но и в способности систем здравоохранения своевременно выявлять заболевших. Там, где медицинские службы располагают ресурсами, а население сотрудничает со специалистами, цепочки передачи можно прерывать. Зато в районах с нестабильной ситуацией в сфере безопасности и ограниченным доступом к медицинской помощи риск длительного распространения возрастает.

Может ли Эбола распространиться в Европу

Случаи заноса вируса в Европу уже имели место во время нынешней вспышки. В июне 2026 года во Франции подтвердили заражение врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в ДР Конго. Пациента изолировали, он выздоровел, а дальнейшего распространения инфекции от этого случая не выявлено.

При обнаружении заражённого путешественника европейские медицинские службы могут изолировать пациента, установить контакты и наблюдать за людьми, которые могли подвергнуться воздействию вируса.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) оценивает риск заражения для населения ЕС и Европейской экономической зоны как низкий. В своём обновлённом отчёте об эпидемии центр подчеркивает необходимость учитывать эпидемиологическую ситуацию, вероятность завоза инфекции и готовность систем здравоохранения.

Вирус Эбола не распространяется воздушно-капельным путем, как грипп или корь. Передача происходит преимущественно через прямой контакт с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека, а также с загрязненными материалами. Особую опасность представляют уход за больными без надлежащей защиты и контакт с телом умершего.

Поэтому даже если инфицированный человек прибывает в европейскую страну, это не означает автоматического заражения других пассажиров или возникновения широкой вспышки. Риск зависит от того, были ли контакты с биологическими жидкостями, насколько быстро пациента изолировали и удалось ли выявить всех людей, которые могли заразиться.

В то же время полностью исключать новые завезенные случаи нельзя. Международные поездки продолжаются, а люди могут пересекать границы до установления диагноза. Именно поэтому европейские страны поддерживают готовность к выявлению подозрительных случаев и проведению эпидемиологических расследований.

Почему нынешнюю вспышку сложно остановить

Нынешняя эпидемия сочетает в себе сразу несколько проблем: большое количество инфицированных в ДР Конго, распространение на новые территории, трансграничное перемещение людей и отсутствие одобренной специфической вакцины против вируса Бундибуджо.

Важную роль играет и доверие к медицинским службам. Если люди скрывают симптомы, избегают больниц или не сообщают о контактах с больными, инфекция может распространяться незаметно.

Еще один вызов — нагрузка на медицинских работников. Заражение персонала, ухаживавшего за первым пациентом в Кении, показывает, насколько важно соблюдать протоколы инфекционного контроля. Медики работают в условиях, когда даже один упущенный контакт или нарушение правил защиты может привести к появлению новых случаев.

Для международного сообщества ключевыми остаются финансирование противоэпидемических мер, поставки средств защиты, лабораторное тестирование и поддержка местных медицинских команд. Без этого даже хорошо организованные меры в отдельных городах не гарантируют остановку передачи вируса в других районах.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать эпидемию в ДР Конго и предотвратить появление новых цепочек заражения в Кении. Особое внимание будет уделяться новым случаям среди контактных лиц, результатам тестирования людей с подозрительными симптомами и географии распространения инфекции.

Если власти смогут быстро выявлять больных, изолировать их и завершать отслеживание контактов, риск более масштабного распространения можно снизить. Если же вирус продолжит охватывать новые районы ДР Конго, а контроль за контактами будет оставаться неполным, угроза для соседних государств будет расти.

Для Европы основной сценарий на данный момент связан с возможностью отдельных завезенных случаев, а не с масштабным местным распространением. Опыт Франции показал, что быстрая изоляция и эпидемиологическое расследование могут предотвратить дальнейшую передачу вируса.

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