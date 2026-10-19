Ebola w Kenii i Demokratycznej Republice Konga: czy Europie grozi nowa epidemia?

Ognisko epidemii wirusa Ebola, które wybuchło w Demokratycznej Republice Konga (DRK), nadal się rozprzestrzenia. W Kenii, według stanu na 18 października, potwierdzono już osiem przypadków zakażenia, w tym wśród pracowników służby zdrowia, którzy mieli kontakt z pierwszym pacjentem. W samej DR Konga epidemia objęła kolejną prowincję, graniczącą z Republiką Środkowoafrykańską.

Jednocześnie sytuacja ta nie oznacza, że wirus rozprzestrzenia się już w sposób niekontrolowany na całym świecie. Władze Kenii ustalają kontakty osób zakażonych, izolują pacjentów i wzmacniają kontrolę na granicach. Europejskie organy ds. zdrowia również śledzą rozwój epidemii, choć oceniają ryzyko dla ludności UE jako bardzo niskie.

UA.News informuje, gdzie dokładnie odnotowuje się ogniska epidemii wirusa Ebola, ile osób zostało zarażonych i zmarło, które kraje znajdują się w strefie ryzyka oraz czy wirus może ponownie przedostać się do Europy.

Ile osób zaraziło się wirusem Ebola i gdzie odnotowuje się ogniska choroby

Obecny ognisko choroby wywołuje wirus Bundibugyo — jeden z rodzajów wirusa Ebola. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rozprzestrzenianiu się choroby w DR Konga i Ugandzie w maju 2026 roku. Później przypadki związane z tą epidemią odnotowano we Francji i Kenii.

Według agencji Reuters, która opublikowała dane statystyczne Narodowego Instytutu Badań Biomedycznych DR Konga, na dzień 16 października w DR Konga potwierdzono 9415 przypadków zakażenia i 4536 zgonów.

Szczególny niepokój budzi geograficzne rozprzestrzenianie się epidemii. 18 października władze potwierdziły przypadki w prowincji Północne Ubangi, która stała się ósmą dotkniętą epidemią prowincją kraju. Wykryto tam dwie osoby zakażone, z których jedna zmarła. Wcześniej przypadki choroby odnotowano w prowincjach Ituri, Północne Kivu, Południowe Kivu, Górne Uele, Dolne Uele, Tshopo i Południowe Ubangi.

Najwięcej przypadków odnotowano w Ituri – prowincji we wschodniej części DR Konga, gdzie skupia się znaczna część epidemii. Sytuację komplikują przemieszczanie się ludności, konflikt zbrojny, ograniczony dostęp do opieki medycznej oraz nieufność części lokalnej ludności wobec placówek medycznych.

Według informacji Associated Press w niektórych regionach osoby zakażone unikają szpitali z obawy przed leczeniem lub z powodu braku zaufania do systemu opieki zdrowotnej. Z tego powodu zespoły medyczne muszą odwiedzać ludzi w domach, aby wykrywać potencjalne przypadki zakażenia i ustalać kontakty osób chorych.

Rozprzestrzenianie się wirusa jednocześnie w kilku prowincjach utrudnia kontrolę nad łańcuchami zakażeń. Nawet jeśli w poszczególnych regionach liczba nowych przypadków maleje, nie oznacza to, że epidemia ustała w innych częściach kraju.

Co dzieje się w Kenii: osiem przypadków i zakażenia wśród personelu medycznego

Kenia stała się jednym z krajów, do których wirus przedostał się z DR Konga. Pierwszym potwierdzonym pacjentem był 40-letni mężczyzna, który mieszkał w DR Konga, a następnie udał się przez Ugandę do Nairobi. Przybył do stolicy Kenii 3 października, został hospitalizowany i zmarł 5 października.

WHO potwierdziła, że próbki pobrane od pacjenta dały wynik pozytywny na obecność wirusa Bundibugjo. Organizacja poinformowała również o rozpoczęciu dochodzenia epidemiologicznego w Kenii i Ugandzie.

W ciągu kolejnych dni liczba potwierdzonych przypadków w Kenii rosła. Początkowo chorobę wykryto u bliskich krewnych pierwszego pacjenta, którzy przebywali na kwarantannie. Następnie pozytywne wyniki uzyskali pracownicy służby zdrowia, którzy opiekowali się nim w szpitalu.

18 października dyrektor generalny kenijskiej służby zdrowia Patrick Amot poinformował o ósmym przypadku. Według niego spośród 38 osób, które tego dnia zostały przebadane na obecność wirusa, jeden wynik okazał się pozytywny. Zakażonym okazał się 49-letni pracownik szpitala, który zajmował się myciem naczyń i praniem bielizny i prawdopodobnie zaraził się podczas kontaktu z pierwszym pacjentem.

Do 18 października władze Kenii zidentyfikowały 130 osób, które miały kontakt z pierwszym pacjentem. 128 osób przebywało na kwarantannie, a dwie kolejne nadal poszukiwano. Wśród zakażonych znaleźli się krewni pierwszego pacjenta oraz pracownicy służby zdrowia.

Świadczy to o tym, że wirus rozprzestrzeniał się w obrębie kraju, ale znane przypadki były powiązane z konkretnym łańcuchem kontaktów. Kenijskie organy służby zdrowia nie zgłaszały oznak szerokiego rozprzestrzeniania się infekcji wśród ludności poza ustalonymi kontaktami.

Władze wzmocniły kontrolę medyczną na przejściach granicznych, zorganizowały dodatkowy monitoring podróżnych oraz uruchomiły infolinię dla osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi lub mają podejrzane objawy.

Dla epidemiologów największe znaczenie ma to, czy uda się na czas wykryć wszystkie nowe przypadki. Jeśli osoby zakażone są izolowane, a ich kontakty pozostają pod nadzorem, możliwości dalszego przenoszenia wirusa są znacznie ograniczone.

Dlaczego wirus rozprzestrzenił się poza granice DR Konga

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa poza granice kraju jest przemieszczanie się ludzi między krajami, w których trwa epidemia. Wschodnia część DR Konga ma aktywne powiązania transportowe, handlowe i migracyjne z sąsiednimi państwami. Część ludności przekracza granice w poszukiwaniu pracy, pomocy medycznej lub z powodu zagrożenia w miejscach zamieszkania.

Trasa pierwszego pacjenta w Kenii pokazuje, w jaki sposób infekcja może przekraczać granice przed postawieniem diagnozy. Mężczyzna podróżował z DR Konga przez Ugandę, a następnie przyleciał samolotem do Nairobi. Po jego hospitalizacji lekarze rozpoczęli identyfikację osób, z którymi miał kontakt podczas podróży i leczenia.

Kolejnym czynnikiem jest sytuacja w samej DR Konga. Przemoc zbrojna, przemieszczanie się ludności oraz trudności w dotarciu do odległych miejscowości utrudniają pracę zespołów medycznych. W takich warunkach trudniej jest wykrywać nowe przypadki, przeprowadzać testy i zapewnić pełną obserwację osób, które miały kontakt z chorymi.

Dodatkowym problemem jest specyfika obecnego patogenu. Wirus Bundibugjo różni się od szczepu wirusa Ebola, o którym najczęściej wspomina się w kontekście poprzednich wielkich epidemii. Nie ma na razie zatwierdzonej specyficznej szczepionki ani leczenia, choć pacjentom zapewnia się wsparcie medyczne.

Nie oznacza to jednak, że nie da się opanować infekcji. Izolacja chorych, wczesna diagnostyka, śledzenie kontaktów, środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz bezpieczne postępowanie ze zwłokami zmarłych pozostają kluczowymi narzędziami powstrzymania ogniska epidemii.

Które kraje Afryki znajdują się w strefie ryzyka

Poziom ryzyka jest różny w poszczególnych państwach. Największe znaczenie mają obecność aktywnych łańcuchów przenoszenia, wspólne granice z dotkniętymi epidemią terytoriami, intensywność przemieszczania się ludności oraz gotowość systemów opieki zdrowotnej do reagowania na nowe przypadki.

Demokratyczna Republika Konga pozostaje epicentrum epidemii. Znaczna liczba zakażeń i zgonów, rozprzestrzenianie się wirusa na nowe prowincje oraz trudności w pracy personelu medycznego stwarzają warunki do dalszego przenoszenia wirusa w obrębie kraju i poza jego granicami.

W Kenii odnotowano już potwierdzone przypadki lokalnego przenoszenia wirusa, związane z pierwszą osobą zakażoną, która przybyła z zagranicy. Dlatego głównym zadaniem władz jest zapobieganie powstawaniu niepowiązanych ze sobą łańcuchów zakażeń.

Uganda miała wcześniej do czynienia z przypadkami związanymi z epidemią w DR Konga. WHO ogłosiła zakończenie ogniska epidemii w tym kraju po upływie 42 dni bez nowych potwierdzonych przypadków lokalnego przenoszenia. Jednak sąsiedztwo z DR Konga nadal stwarza ryzyko ponownego wprowadzenia infekcji.

Republika Środkowoafrykańska przyciąga uwagę ze względu na geograficzne rozprzestrzenianie się epidemii w kierunku Północnego Ubangi – prowincji DR Konga, która graniczy z tym państwem. Sam fakt istnienia wspólnej granicy nie oznacza, że odnotowano tam już potwierdzone przypadki, ale sprawia, że nadzór graniczny jest szczególnie ważny.

Inne kraje regionu również powinny uwzględniać możliwość wprowadzenia wirusa. Dotyczy to przede wszystkim państw o znacznym natężeniu ruchu transportowego i aktywnych powiązaniach z DR Konga oraz Ugandą. Jednocześnie nie byłoby właściwe zaliczanie wszystkich krajów Afryki do tej samej kategorii ryzyka.

W swojej ocenie z 6 czerwca WHO określiła ryzyko dla DR Konga jako bardzo wysokie, a dla Ugandy oraz państw graniczących lądowo z krajami, w których odnotowano potwierdzone przypadki — jako wysokie. W przypadku pozostałej części Afryki i świata ogółem ryzyko oceniono jako niskie. Ocena ta została sporządzona wcześniej, dlatego należy ją rozpatrywać z uwzględnieniem dalszego rozprzestrzeniania się epidemii oraz nowych przypadków w Kenii.

Jak lekarze walczą z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola

W WHO podkreślają, że szybkość reakcji zadecyduje o tym, czy uda się powstrzymać nowe łańcuchy zakażeń. Dyrektor regionalny organizacji na Afrykę, Mohamed Janabi, komentując sytuację w Kenii, stwierdził:

„Obecnie priorytetem jest szybkie działanie w celu wykrycia wszelkich kolejnych przypadków, zanim wirus będzie miał szansę się rozprzestrzenić”.

Dżanabi zaznaczył również, że dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom można zapobiec utrwaleniu się wirusa i powstrzymać rozwój większej epidemii.

Takie podejście wyjaśnia, dlaczego śledzenie kontaktów ma tak duże znaczenie. W Kenii znaczna część osób, które mogły mieć kontakt z pierwszym pacjentem, została zidentyfikowana i objęta nadzorem. Jednocześnie pojawienie się zakażonych wśród personelu medycznego pokazało, że nawet szpitale wymagają ścisłego przestrzegania procedur przeciwepidemicznych.

Międzynarodowi eksperci zwracają również uwagę na czynniki humanitarne i związane z bezpieczeństwem. WHO i organizacje humanitarne borykają się z trudnościami w dotarciu do niektórych regionów DR Konga, gdzie trwają działania zbrojne i przemieszczanie się ludności. Bez bezpiecznego dostępu do społeczności trudno jest zorganizować testy, izolację i pełną obserwację osób, które miały kontakt z chorymi.

Zatem zagrożenie wynika nie tylko z właściwości wirusa, ale także z możliwości systemów opieki zdrowotnej w zakresie terminowego wykrywania chorych. Tam, gdzie służby medyczne dysponują zasobami, a ludność współpracuje ze specjalistami, łańcuchy przenoszenia można przerwać. Natomiast w regionach o niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa i ograniczonym dostępie do opieki medycznej wzrasta ryzyko długotrwałego rozprzestrzeniania się wirusa.

Czy wirus Ebola może rozprzestrzenić się w Europie?

Podczas obecnej epidemii zdarzały się już przypadki przeniesienia wirusa do Europy. W czerwcu 2026 roku we Francji potwierdzono zakażenie lekarza, który powrócił z misji humanitarnej w DR Konga. Pacjenta poddano izolacji, wyzdrowiał, a dalszego rozprzestrzeniania się infekcji w związku z tym przypadkiem nie stwierdzono.

W przypadku wykrycia zakażonego podróżnego europejskie służby medyczne mogą poddać pacjenta izolacji, ustalić listę osób, z którymi miał kontakt, oraz obserwować osoby, które mogły być narażone na działanie wirusa.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia ryzyko zakażenia dla ludności UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako niskie. W swoim zaktualizowanym raporcie na temat epidemii centrum podkreśla konieczność uwzględnienia sytuacji epidemiologicznej, możliwości wprowadzenia infekcji oraz gotowości systemów opieki zdrowotnej.

Wirus Ebola nie rozprzestrzenia się drogą powietrzną, tak jak grypa czy odra. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez bezpośredni kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi osoby zakażonej, a także z zanieczyszczonymi materiałami. Szczególne zagrożenie stanowi opieka nad chorymi bez odpowiedniej ochrony oraz kontakt z ciałem zmarłego.

Dlatego nawet jeśli osoba zakażona przybywa do kraju europejskiego, nie oznacza to automatycznego zakażenia innych pasażerów ani wystąpienia szerokiej epidemii. Ryzyko zależy od tego, czy doszło do kontaktu z płynami ustrojowymi, jak szybko pacjent został odizolowany oraz czy udało się zidentyfikować wszystkie osoby, które mogły się zarazić.

Jednocześnie nie można całkowicie wykluczyć nowych przypadków przywiezionych z zewnątrz. Podróże międzynarodowe trwają, a ludzie mogą przekraczać granice przed postawieniem diagnozy. Właśnie dlatego kraje europejskie utrzymują gotowość do wykrywania podejrzanych przypadków i prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych.

Dlaczego trudno jest powstrzymać obecną falę zachorowań

Obecna epidemia łączy w sobie od razu kilka problemów: dużą liczbę zakażonych w DR Konga, rozprzestrzenianie się na nowe terytoria, transgraniczne przemieszczanie się ludzi oraz brak zatwierdzonej, specyficznej szczepionki przeciwko wirusowi Bundibujo.

Ważną rolę odgrywa również zaufanie do służb medycznych. Jeśli ludzie ukrywają objawy, unikają szpitali lub nie zgłaszają kontaktów z chorymi, infekcja może rozprzestrzeniać się niezauważona.

Kolejnym wyzwaniem jest obciążenie personelu medycznego. Zakażenie personelu, który opiekował się pierwszym pacjentem w Kenii, pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie protokołów kontroli zakażeń. Lekarze pracują w środowisku, w którym nawet jeden przeoczony kontakt lub naruszenie zasad ochrony może doprowadzić do nowych przypadków.

Dla społeczności międzynarodowej kluczowe znaczenie mają nadal finansowanie działań przeciwepidemicznych, dostawy środków ochrony, badania laboratoryjne oraz wsparcie lokalnych zespołów medycznych. Bez tego nawet dobrze zorganizowane działania w poszczególnych miastach nie gwarantują powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa w innych regionach.

Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od tego, czy uda się ustabilizować epidemię w DR Konga i zapobiec pojawieniu się nowych łańcuchów zakażeń w Kenii. Szczególną uwagę poświęci się nowym przypadkom wśród osób mających kontakt z zakażonymi, wynikom badań osób z podejrzanymi objawami oraz geografii rozprzestrzeniania się infekcji.

Jeśli władze będą w stanie szybko wykrywać chorych, izolować ich i zakończyć obserwację osób, z którymi mieli kontakt, ryzyko rozprzestrzeniania się na większą skalę można zmniejszyć. Jeśli jednak wirus będzie nadal rozprzestrzeniał się na nowe obszary w DR Konga, a kontrola kontaktów pozostanie niepełna, zagrożenie dla sąsiednich państw będzie rosło.

W przypadku Europy główny scenariusz wiąże się obecnie z możliwością pojawienia się pojedynczych przypadków importowanych, a nie z rozległym lokalnym rozprzestrzenianiem się wirusa. Doświadczenia Francji pokazały, że szybka izolacja i dochodzenie epidemiologiczne mogą zapobiec dalszemu przenoszeniu wirusa.

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