美国新泽西州一家法院将于10月23日审理位于美国纽瓦克的餐食套装配送服务企业HelloFresh员工提出的拟议修订申诉。据《卫报》报道，他们在集体诉讼中指控存在肢体和言语暴力、歧视以及限制使用卫生间。

针对HelloFresh和人力派遣机构的诉讼于2024年8月首次提起。该公司否认所有指控，并称其内部调查认定这些指控没有依据。

员工的指控

原告称，HelloFresh及人力派遣机构的管理人员拿走了临时工离开企业所需的通行证，并多次威胁要联系美国移民和海关执法局及其他移民机构。

申诉还称，临时员工主要由拉丁裔员工组成，他们受到歧视，拉丁裔女员工还遭到性骚扰。原告表示，这些员工被安排从事最繁重的工作，遭受种族主义和侮辱性言论，并因说西班牙语而受到斥责。按照他们的说法，禁止使用手机的规定只适用于他们。

曾于2021年11月至2023年8月在该配送中心工作的前临时工路易斯·佩纳菲耶尔是本案原告之一。他表示，员工因担心可能受到惩罚而不敢投诉。

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限制使用卫生间

根据申诉，拉丁裔员工必须登记前往卫生间的情况，管理人员则监控他们离岗的时长。佩纳菲耶尔称，他不得不数小时忍住如厕需求，后来因失禁问题和感染而就诊泌尿科医生。

原告还称，一名管理人员曾用棒球棒威胁员工，以限制他们在卫生间停留的时间并迫使他们返回生产线。诉讼描述了涉嫌发生的人身攻击，包括殴打、掐脖子和对着耳朵喊叫，以及在工作中受伤后被拒绝提供医疗帮助。

被告方立场

HelloFresh的一名代表驳回了所有指控，并指出这些指控涉及2023年及更早年份。该公司还在2025年4月提交的终止案件动议中否认了原告的说法。

Action Staffing、On Target Staffing和ProStaff Workforce Solutions未回应置评请求，但提交了驳回诉讼的动议。法院批准了它们驳回有关违反新泽西州反人口贩运法指控的请求，同时允许原告提交修订后的申诉，分别列明原告或被告。

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