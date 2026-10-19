新加坡和卡塔尔在卡塔尔多哈续签了关于液化天然气和低碳技术合作的谅解备忘录。据Channel NewsAsia报道，QatarEnergy与新加坡能源、贸易和工业部续签该文件时，新加坡总理黄循财和卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼在场。

稳定的天然气供应

新加坡外交部表示，更新后的协议旨在加强两国的能源安全。卡塔尔—新加坡第九次高级别联合委员会会议后发表的联合声明指出，鉴于近期市场动态，该备忘录将有助于液化天然气采购链的稳定。

根据世界银行数据，卡塔尔供应新加坡液化天然气进口总量的约25%。新加坡约95%的电力由进口天然气生产，包括液化天然气和来自邻国的管道天然气。

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迈向战略伙伴关系

黄循财和谢赫塔米姆还同意致力于将双边关系提升至战略伙伴关系。若该伙伴关系启动，卡塔尔将成为新加坡在中东的第二个战略伙伴。双方将卡塔尔埃米尔未来对新加坡进行的国事访问视为正式启动这一伙伴关系的机会。

两位领导人亲自共同主持了第九次高级别联合委员会会议——这是该机制20年历史上的首次。他们指出，双方在贸易、投资、能源和国防，以及人工智能、数字化、网络安全、研究和人工智能专业人才培训等领域的合作正在发展。

两国领导人还对中东局势表示严重关切，并强调对话和外交对于维护地区和平与稳定的重要性。他们表示，有必要保持包括霍尔木兹海峡在内的国际海上航线开放、安全并得到保护。

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