Singapur i Katar w Dosze w Katarze odnowiły memorandum o porozumieniu dotyczące współpracy w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego i technologii niskoemisyjnych. Odnowienie dokumentu między QatarEnergy a singapurskim Ministerstwem Energii, Handlu i Przemysłu odbyło się w obecności premiera Singapuru Lawrence’a Wonga oraz emira Kataru szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego, informuje Channel NewsAsia.

Stabilne dostawy gazu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Singapuru oświadczyło, że odnowiona umowa ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne obu krajów. We wspólnym oświadczeniu po dziewiątym posiedzeniu Wspólnego Komitetu Wysokiego Szczebla Kataru i Singapuru wskazano, że memorandum ma przyczynić się do stabilności łańcuchów zakupów LNG, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń na rynku.

Według Banku Światowego Katar zapewnia około 25% całkowitego importu skroplonego gazu ziemnego przez Singapur. Około 95% energii elektrycznej w Singapurze jest wytwarzane z importowanego gazu ziemnego — LNG i gazu przesyłanego rurociągami z sąsiednich krajów.

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Kurs na partnerstwo strategiczne

Wong i szejk Tamim uzgodnili również, że będą pracować nad podniesieniem relacji dwustronnych do rangi partnerstwa strategicznego. Jeśli zostanie ono uruchomione, Katar stanie się drugim strategicznym partnerem Singapuru na Bliskim Wschodzie. Strony postrzegają przyszłą wizytę państwową emira Kataru w Singapurze jako okazję do oficjalnego ustanowienia tego partnerstwa.

Obaj przywódcy osobiście współprzewodniczyli dziewiątemu posiedzeniu Wspólnego Komitetu Wysokiego Szczebla — po raz pierwszy w 20-letniej historii tego formatu. Odnotowali rozwój współpracy w handlu, inwestycjach, energetyce i obronności, a także w dziedzinie sztucznej inteligencji, cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, badań i kształcenia specjalistów AI.

Przywódcy wyrazili również poważne zaniepokojenie sytuacją na Bliskim Wschodzie i podkreślili znaczenie dialogu oraz dyplomacji dla utrzymania regionalnego pokoju i stabilności. Oświadczyli, że międzynarodowe szlaki morskie, w tym Cieśnina Ormuz, powinny pozostać otwarte, bezpieczne i chronione.

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