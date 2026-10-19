Сингапур и Катар в Дохе, Катар, продлили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа и низкоуглеродных технологий. Продление документа между QatarEnergy и Министерством энергетики, торговли и промышленности Сингапура состоялось в присутствии премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает Channel NewsAsia.

Стабильные поставки газа

Министерство иностранных дел Сингапура заявило, что обновленное соглашение призвано укрепить энергетическую безопасность двух стран. В совместном заявлении по итогам девятого заседания Совместного комитета высокого уровня Катара и Сингапура отмечается, что меморандум должен способствовать стабильности цепочек закупок СПГ, в частности с учетом последних событий на рынке.

По данным Всемирного банка, Катар обеспечивает около 25% общего импорта сжиженного природного газа Сингапуром. Около 95% электроэнергии в Сингапуре производится из импортного природного газа — СПГ и трубопроводного газа из соседних стран.

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Курс на стратегическое партнерство

Вонг и шейх Тамим также договорились работать над повышением двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. В случае его запуска Катар станет вторым стратегическим партнером Сингапура на Ближнем Востоке. Предстоящий государственный визит эмира Катара в Сингапур стороны рассматривают как возможность официально начать это партнерство.

Оба лидера лично сопредседательствовали на девятом заседании Совместного комитета высокого уровня — впервые за 20-летнюю историю этого формата. Они отметили развитие сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике и обороне, а также в сфере искусственного интеллекта, цифровизации, кибербезопасности, исследований и подготовки специалистов по ИИ.

Лидеры также выразили серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность диалога и дипломатии для поддержания регионального мира и стабильности. Они заявили о необходимости сохранять международные морские маршруты, в том числе Ормузский пролив, открытыми, безопасными и защищенными.

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