巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦打算允许法院查阅其银行和电话数据，以及其家庭成员的数据。该政治人物的竞选团队于10月19日宣布这一消息，距离定于10月25日举行的巴西总统选举第二轮投票不到一周。

给对手的条件

据《里约时报》报道，卢拉竞选团队发言人卡米洛·桑塔纳表示，此举取决于里约热内卢州参议员弗拉维奥·博索纳罗是否愿意提供对其本人数据及其家庭成员数据的同等访问权限。

这些文件计划提交给巴西高等选举法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯和联邦最高法院院长埃德松·法金。卢拉在Instagram视频中表示，如果博索纳罗同意就其父母和兄弟这样做，他已准备好就自己和子女签署相关授权书。该媒体称，卢拉给了对手一周时间作出回应。

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投票前的争议

卢拉首次在10月18日Band电视台举行的第二轮辩论中提出这一问题。他询问博索纳罗与前银行家丹尼尔·沃尔卡鲁可能存在的关联。博索纳罗则提出了说客罗贝塔·卢克辛格的问题；据CNN Brasil报道，她与INSS社会保障系统的一起诈骗案有关。

截至发稿时，弗拉维奥·博索纳罗尚未公开承诺公开其自身记录。此外，卢拉是否已签署文件、这些文件何时会提交给两家法院，以及法院是否会同意公开银行和电话记录，均不得而知。

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