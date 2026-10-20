Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zamierza zezwolić sądom na dostęp do swoich danych bankowych i telefonicznych, a także danych członków swojej rodziny. Kampania polityka poinformowała o tym 19 października, niespełna tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii, zaplanowaną na 25 października.

Warunek dla rywala

Jak podaje The Rio Times, rzecznik kampanii Luli, Camilo Santana, oświadczył, że taki krok zależy od gotowości senatora z Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro do zapewnienia podobnego dostępu do własnych danych i danych swojej rodziny.

Dokumenty planuje się przekazać przewodniczącemu Najwyższego Sądu Wyborczego Brazylii Cassio Nunesowi Marquesowi oraz przewodniczącemu Federalnego Sądu Najwyższego Edsonowi Fachinowi. W nagraniu na Instagramie Lula oświadczył, że jest gotów sporządzić odpowiednie pełnomocnictwa dotyczące siebie i swoich dzieci, jeśli Bolsonaro zgodzi się uczynić to w odniesieniu do swoich rodziców i braci. Według publikacji Lula dał rywalowi tydzień na odpowiedź.

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Spór przed głosowaniem

Lula po raz pierwszy poruszył tę kwestię podczas debaty drugiej tury w stacji telewizyjnej Band 18 października. Pytał Bolsonaro o domniemane związki z byłym bankierem Danielem Vorcaru. Bolsonaro z kolei poruszył kwestię lobbystki Roberty Luchsinger, którą, według CNN Brasil, wiąże się ze sprawą oszustwa w systemie ubezpieczeń społecznych INSS.

W chwili publikacji Flávio Bolsonaro nie zobowiązał się publicznie do ujawnienia własnych danych. Nie wiadomo również, czy Lula podpisał już dokumenty, kiedy zostaną one przekazane do dwóch sądów oraz czy sądy zgodzą się na udostępnienie danych bankowych i telefonicznych.

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