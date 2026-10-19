Суд штата Нью-Джерси 23 октября должен рассмотреть предложенную уточненную жалобу работников предприятия сервиса доставки продуктовых наборов HelloFresh в Ньюарке, США. По данным The Guardian, в коллективном иске они заявили о физическом и словесном насилии, дискриминации и ограничении доступа к туалетам.

Иск против HelloFresh и кадровых агентств впервые был подан в августе 2024 года. Компания отрицает все обвинения и заявляет, что ее внутреннее расследование признало их необоснованными.

Обвинения работников

Истцы утверждают, что менеджеры HelloFresh и кадровых агентств отбирали у временных работников пропуска, необходимые для выхода с предприятия, а также неоднократно угрожали обратиться в Службу иммиграционного и таможенного контроля США и другие иммиграционные органы.

В жалобе также говорится о дискриминации временного персонала, который преимущественно состоял из работников латиноамериканского происхождения, а также о сексуальных домогательствах в отношении работниц латиноамериканского происхождения. Истцы заявляют, что таким работникам поручали самую тяжелую работу, делали расистские и оскорбительные замечания и упрекали за разговоры на испанском языке. По их версии, запрет на использование мобильных телефонов применялся только к ним.

Бывший временный работник Луис Пенафьель, работавший в распределительном центре с ноября 2021 года по август 2023 года и являющийся истцом по делу, заявил, что работники боялись жаловаться из-за возможного наказания.

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Ограничение доступа к туалетам

Согласно жалобе, работники латиноамериканского происхождения должны были регистрировать выход в туалет, а руководители контролировали продолжительность их отсутствия. Пенафьель рассказал, что ему приходилось часами сдерживать потребность воспользоваться туалетом, а позднее он обращался к урологу из-за проблем с недержанием и инфекций.

Истцы также утверждают, что один из менеджеров угрожал работникам бейсбольной битой, чтобы ограничить время в туалете и заставить их вернуться на производственную линию. В иске описаны предполагаемые физические нападения, включая избиения, сдавливание шеи и крики в уши, а также отказ в медицинской помощи после травм на работе.

Позиция ответчиков

Представитель HelloFresh отверг все обвинения, отметив, что они касаются 2023 года и предыдущих лет. Компания также оспаривала утверждения истцов в ходатайстве о прекращении дела, поданном в апреле 2025 года.

Action Staffing, On Target Staffing и ProStaff Workforce Solutions не ответили на запросы о комментарии, но подали ходатайства об отклонении иска. Суд удовлетворил их просьбы отклонить претензии о нарушении закона Нью-Джерси о противодействии торговле людьми, одновременно разрешив истцам подать уточненную жалобу с индивидуальным указанием истцов или ответчиков.

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