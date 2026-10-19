以色列政府向高等法院表示，记者暂时不应在没有军方陪同的情况下独立进入加沙地带。以色列方面以安全风险为由阐述这一立场；此前，外国记者协会提出新申请，要求获得进入该飞地的独立通道，《耶路撒冷邮报》报道。

国家立场

根据最高法院副院长诺阿姆·索尔伯格的指示，国家向法院提交了答复，并反对该协会的要求。以色列政府表示，对当前安全局势的评估不允许记者在没有军方陪同的情况下进入加沙。

以色列方面还提议向法官提供另一份有关其立场的机密说明。据该报报道，一份关于当前安全局势评估的支持性声明将在未来几天提交。以色列政府表示，如果法院提出要求，可在约20天内准备额外的机密材料。

当局强调，允许临时独立入境实际上将意味着在法院作出最终裁决前满足该请愿的主要诉求。

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外国记者协会的要求

外国记者协会坚持认为，由以色列国防军组织和陪同的行程不能替代记者的独立工作。该协会认为，记者应自行选择工作地点、采访对象和报道主题。

在9月27日的申请中，该协会表示，情况已发生重大变化，特别是由于相关机制允许国际人道主义组织工作人员进入加沙并在当地活动。该协会请求允许记者在案件审理期间入境，要求国家正式说明限制的理由，或举行紧急听证会。

该案已审理超过两年。2024年1月，法院驳回了此前的请愿，指出在当时情况下，并不存在自动进入加沙的权利。同时，该协会仍可在情况发生变化时再次向当局和法院提出申请。案件的后续步骤将取决于法院对国家最新答复的回应。

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