Ізраїль виступив у суді проти самостійного доступу журналістів до Гази — Jerusalem Post

Ізраїльська держава повідомила Високому суду справедливості, що журналістам поки не слід дозволяти самостійно в’їжджати до Сектору Гази без військового супроводу. Позицію обґрунтували ризиками для безпеки на тлі нового звернення Асоціації іноземної преси, яка домагається незалежного доступу до анклаву, повідомляє Jerusalem Post.

Позиція держави

У відповіді, поданій до суду за вказівкою заступника голови Верховного суду Ноама Сольберга, держава виступила проти вимог асоціації. Вона заявила, що поточна оцінка безпекової ситуації не дозволяє журналістам в’їжджати до Гази без супроводу військових.

Ізраїльська сторона також запропонувала надати суддям ще одне засекречене пояснення своєї позиції. За даними видання, підтверджувальну заяву щодо нинішньої оцінки безпекової ситуації мають подати найближчими днями. Держава зазначила, що зможе підготувати додаткові засекречені матеріали приблизно за 20 днів, якщо суд цього вимагатиме.

Влада наголошує, що дозвіл на тимчасовий самостійний в’їзд фактично означав би задоволення головної вимоги петиції до ухвалення остаточного рішення суду.

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Вимоги Асоціації іноземної преси

Асоціація іноземної преси наполягає, що організовані та супроводжувані Армією оборони Ізраїлю поїздки не можуть замінити незалежну роботу репортерів. На її думку, журналісти мають самостійно обирати місця для роботи, співрозмовників і теми для висвітлення.

У зверненні від 27 вересня асоціація заявила про істотну зміну умов, зокрема через механізми, які дозволяють міжнародним працівникам гуманітарних організацій в’їжджати та пересуватися Газою. Вона просила дозволити журналістам в’їзд на час розгляду справи, зобов’язати державу офіційно обґрунтувати обмеження або провести термінове слухання.

Розгляд справи триває понад два роки. У січні 2024 року суд відхилив попередню петицію, зазначивши, що за тодішніх обставин автоматичного права на в’їзд до Гази не існує. Водночас асоціації залишили можливість повторно звернутися до влади та суду в разі зміни умов. Подальші кроки у справі залежатимуть від реакції суду на останню відповідь держави.

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