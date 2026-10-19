Государство Израиль сообщило Высшему суду справедливости, что журналистам пока не следует разрешать самостоятельно въезжать в сектор Газа без военного сопровождения. Позицию обосновали рисками для безопасности на фоне нового обращения Ассоциации иностранной прессы, которая добивается независимого доступа в анклав, сообщает Jerusalem Post.

Позиция государства

В ответе, поданном в суд по указанию заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга, государство выступило против требований ассоциации. Оно заявило, что текущая оценка ситуации в сфере безопасности не позволяет журналистам въезжать в Газу без сопровождения военных.

Израильская сторона также предложила предоставить судьям еще одно засекреченное объяснение своей позиции. По данным издания, подтверждающее заявление относительно нынешней оценки ситуации в сфере безопасности должны подать в ближайшие дни. Государство отметило, что сможет подготовить дополнительные засекреченные материалы примерно за 20 дней, если суд этого потребует.

Власти подчеркивают, что разрешение на временный самостоятельный въезд фактически означало бы удовлетворение главного требования петиции до вынесения судом окончательного решения.

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Требования Ассоциации иностранной прессы

Ассоциация иностранной прессы настаивает, что организованные и сопровождаемые Армией обороны Израиля поездки не могут заменить независимую работу репортеров. По ее мнению, журналисты должны самостоятельно выбирать места работы, собеседников и темы для освещения.

В обращении от 27 сентября ассоциация заявила о существенном изменении условий, в частности из-за механизмов, позволяющих международным сотрудникам гуманитарных организаций въезжать в Газу и передвигаться по ней. Она просила разрешить журналистам въезд на время рассмотрения дела, обязать государство официально обосновать ограничения или провести срочное слушание.

Рассмотрение дела продолжается более двух лет. В январе 2024 года суд отклонил предыдущую петицию, отметив, что при тогдашних обстоятельствах автоматического права на въезд в Газу не существовало. В то же время ассоциации оставили возможность повторно обратиться к властям и в суд в случае изменения условий. Дальнейшие шаги по делу будут зависеть от реакции суда на последний ответ государства.

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